Storängsskolan söker elevcoach
Finspångs kommun / Barnskötarjobb / Finspång Visa alla barnskötarjobb i Finspång
2025-08-26
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finspångs kommun i Finspång
, Katrineholm
, Askersund
eller i hela Sverige
Vill du jobba med oss?
Storängsskolan är en skola som har ett stort engagemang och arbetsglädje.
All personal ser möjligheter att tillsammans med eleverna skapa en god lärmiljö. På Storängsskolan går det ca 450 elever i årskurserna F-6. Vi söker nu en elevcoach till Storängsskolan.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever och bidra till en trygg och inkluderande skolmiljö? Vi söker nu en positiv och ansvarsfull elevcoach som vill vara en viktig del av vårt team.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du finns med som en resurs för elev/elever i det pedagogiska sammanhanget och arbetar tillsammans med lärare och annan personal i så väl klassrum som övriga miljöer i skolan. Det ingår i uppdraget att stödja både enskilda elever och grupper av elever i såväl undervisning som andra sociala sammanhang. I rollen som elevcoach är du en trygg vuxen som finns tillgänglig under elevens hela dag.
Rollen innebär också
Som elevcoach har du kontakt med vårdnadshavare enskilt och tillsammans med kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull och har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever eller om du har någon form av pedagogisk utbildning. Det är viktigt att du är empatisk, flexibel och kan skapa goda relationer. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Arbetsplats
Rektorsområde Storängsskolan, Storängsskolan Kontakt
Camilla Lind 012285910 Jobbnummer
9475332