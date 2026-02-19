Storängsgården söker undersköterska, natt
Vill du jobba med oss?
Är du utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel? Har du dessutom erfarenhet och intresse av äldreomsorg? Är du flexibel och lösningsfokuserad samt vill bidra med kunskap och engagemang, samtidigt som du själv får möjlighet att växa? Då är det kanske just dig vi söker!
Storängsgården är beläget cirka två kilometer söder om Finspångs centrum.
Här finns 72 lägenheter fördelade på tio avdelningar. De boendeformer som erbjuds är vårdboende och vårdboende med demensinriktning. Vi har också en vårdboendeavdelning med finsk inriktning. I våra lokaler finns bland annat ett välutrustat aktivitetsrum, caféutrymme och solrum. Även en gymnastiksal, frisörsalong och samlingssal. Vi kan även stoltsera med två fina innergårdar med plats för fest, aktiviteter och umgänge.
På boendet arbetar förutom undersköterskor och vårdbiträden även flertalet teamledare, specialistundersköterskor och sjuksköterskor. De boende har också tillgång till bland annat läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och tandvård utifrån behov. Dessutom finns terapihundar och flertalet externa aktörer som berikar de boendes vardagar med aktiviteter.
Nattetid arbetar du primärt tillsammans med vårdbiträden och undersköterskor samt har tillgång till sjuksköterska vid behov.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig anställning i en spännande och händelserik verksamhet. Storängsgården är kommunens största äldreboende, men uppfattas samtidigt som familjärt och hemtrevligt. Hos oss kommer du trivas om du värnar om teamarbete och gärna reflekterar och löser utmaningar tillsammans med andra. Samtidigt krävs ett särskilt stort mått av självständighet, självreflektion och egenansvar nattetid. Du kommer också att trivas och växa i din roll om du ser positivt på utmaningar och förändringsarbete.
Arbetstiderna är primärt förlagda nattetid. Utifrån behov eller organisatoriska förändringar kan även dag- och kvällstid vara aktuellt. Initialt placeras och introduceras du på enheten Storängsgården. I förlängningen förväntas du även kunna arbeta på fler/andra enheter om behov uppstår.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att utföra sedvanliga vård- och omsorgsinsatser hos, med och för verksamhetens vårdtagare. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat personlig omvårdnad, måltidsstöd, visst socialt stöd och delegerade medicinska uppgifter. Även serviceinsatser såsom städ, tvätt och beredande av måltider.
Du kommer även att axla rollen som kontaktman för en eller flera boende, vilket bland annat innebär att du särskilt ansvarar för att lyssna in och tillgodose deras individuella behov och önskemål samt upprätta/uppdatera genomförandeplan. Du kommer att dokumentera och arbeta utifrån individuellt framtagna vård- och genomförandeplaner i verksamhetssystemet LifeCare.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mänskliga möten och som vill vara med och både utveckla och framtidssäkra äldreomsorgen i Finspångs kommun. Du är en flexibel, ansvarstagande, serviceinriktad och empatisk person som gör sitt bästa för att tillförsäkra kommunens vårdtagare god omsorg och vård. Du arbetar utifrån fastställda rutiner och arbetssätt, likväl som du hanterar förändringar och oförutsedda händelser. Självständighet och eget ansvarstagande är centralt, men du samarbetar också väl med kollegor, legitimerad personal, enhetschefer, anhöriga och andra.
Du har en positiv inställning till ditt arbete och tar dig an utmaningar på ett lösningsfokuserat och nyfiket sätt. Likaså ansvar du för din egen och dina kollegors arbetsmiljö genom ett gott bemötande och en god kommunikation. Det etiska och professionella förhållningssättet genomsyrar ditt arbete, varpå du bemöter andra på ett professionellt och respektfullt sätt oavsett kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
Vi förutsätter att du kan kommunicera väl på svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet av och kunskap kring äldreomsorg och demensvård är meriterande. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och därför uppmuntrar vi dig att skicka in ansökan tidigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
