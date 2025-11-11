Stor schemarad söker aktiv och kunnig assistent!
God Assistans i Värmland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Årjäng
I centrala Årjäng bedriver vi en assistans dit vi nu söker en assistent med start omgående. Vår kund bor i egen lägenhet och har autism. Han behöver ständig tillsyn och hjälp med sin dagliga livsföring. Kunden är i 30-års åldern och fysiskt aktiv, vilket ställer krav på dig som assistent att orka hänga med på långa promenader, daglig verksamhet med mera.
Vår kund:
Vår kund är en aktiv kille med autism som tycker om musik, långa promenader och en tur till badhuset då och då. Utifrån kundens funktionsvariation har han inget tal utan ni kommunicerar mycket genom kroppspråk. Han har behov av ständig tilllsyn och hjälp med hela sin dagliga livsföring vilket betyder att du hjälper till med alla delar i livet. Han bor i egen lägenhet i Årjäng och du som assistent hjälper även till med hushållssysslor och arbete som ingår i att ha ett eget boende. På dagarna spenderar ni tid på kommunens dagliga verksamhet.
Du som söker:
Vi söker dig som är strukturerad, engagerad och ansvarstagande. Du har förmodligen kunskap kring autism och lågaffektivt bemötande vilket gör att du är lugn och trygg i ditt sätt att vara. Du behöver ha en god fysik och tycka om att göra aktiviteter. Du behöver ha förmåga att ta egna initiativ och vara kreativ. Det är också viktigt att du har en social förmåga som gör att du fungerar väl i andra sociala sammanhang som t ex daglig verksamhet.
Förutsättningar:
Ca 75-90% tjänstgöring,
Arbetstiderna är varierande men oftast 08:30-17:00 eller dygnspass 08:30-08:30. Helgarbete förekommer i tjänsten.
B-körkort och tillgång till bil är meriterande.
På facebook.com/GAVarmland hittar ni mer information om assistans, lediga jobb med mera.
Rekrytering sker löpande.
Övrigt: Vi har kollektivavtal och individuell lönesättning samt friskvård på upp till 4000 kronor/år.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta anders.huss@godassistans.se
• Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Värmland AB
(org.nr 559212-2849) Jobbnummer
9599668