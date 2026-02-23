Stolt kommunikatör och kommunvägledare - vikariat
Hultsfreds kommun, Övriga / Marknadsföringsjobb / Hultsfred Visa alla marknadsföringsjobb i Hultsfred
2026-02-23
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hultsfreds kommun, Övriga i Hultsfred
Hultsfreds kommun söker nu en kommunikatör/kommunvägledare som arbetar både på vår kommunikationsavdelning och i vårt kontaktcenter. Hultsfreds kommuns Kansli- och kommunikationsavdelning arbetar för att invånare, företagare, besökare och medarbetare ska få snabbare svar på frågor och hjälp med enklare ärenden.
Kommunikationsavdelningen arbetar med och har ansvar för kommunens övergripande kommunikation för såväl invånare som medarbetare. I kontaktcenter arbetar kommunvägledare med en bred kunskap om kommunens verksamheter.
Vem är du?
Som kommunikatör och kommunvägledare kommer du att ingå i två team med flera kollegor med samma uppdrag. Du ska vara duktig på att kommunicera i såväl tal som skrift men även kunna arbeta med att anpassa budskap till olika kanaler och målgrupper. Du tycker om att utforma grafik och likväl som att hantera olika kanaler i sociala medier och webb.
I kontaktcenter blir du på många sätt kommunens ansikte utåt eftersom samtalet med dig och den hjälp du erbjuder ofta är första kontakten för de som vill komma i kontakt med kommunen. Uppdraget kräver stor flexibilitet, kapacitet och it-mognad. Du bidrar därmed till att vår service till invånare, företagare, besökare och anställda ständigt utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid att du som person är ödmjuk, positiv, flexibel och vill "ge det lilla extra" när det krävs. Du har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta med och för människor. Du är allmänbildad och samhällsintresserad och ser kritik och synpunkter som förbättringsförslag snarare än som klagomål. Och - inte minst - du vill ha roligt på jobbet!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi arbetar i enlighet med vår värdegrund "Du syns och hörs i Hultsfred!" såväl internt som externt. Vi kan erbjuda dig ett fartfyllt och inspirerande arbete i en omväxlande miljö, med möjlighet att utveckla en stor kunskap om hur en kommun fungerar.Publiceringsdatum2026-02-23Erfarenhet och utbildning
Vi söker dig som tycker om att ha kundkontakt både via digitala kanaler, via telefon och över disk. Du ska ha en fingertoppskänsla för service och bemötande mot såväl kunder som kollegor. Du är trygg och professionell, även när du möter människor i svåra situationer.
Vi söker en person som har erfarenhet av service, arbete i sociala medier och hantering av webb, gärna i Wordpress. Du behöver också kunna arbeta med grafisk utformning samt videoproduktion och redigering. Tjänsten passar dig som trivs i en kreativ och varierad kommunikationsroll.
• Högskoleexamen eller motsvarande utbildning eller motsvarande erfarenhet inom relevant område är meriterande.
• Krav på god förmåga att använda IT och att söka information.
• Krav på god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska så-väl i tal som i skrift.
• Krav på goda kunskaper i engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Referenser
Bifoga namn, titel och kontaktuppgifter till minst två referenser.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds kommun
(org.nr 212000-0712) Arbetsplats
Hultsfreds kommun, Övriga Kontakt
Kansli-och kommunikationschef
Bodil Gustafsson bodil.gustafsson@hultsfred.se Jobbnummer
9757454