Stödsamordnare till Arbetsverksamheten
Örebro kommun / Socialsekreterarjobb / Örebro Visa alla socialsekreterarjobb i Örebro
2025-11-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där samverkan och utveckling är i fokus? Har du en högskoleutbildning med inriktning mot pedagogik eller socialt arbete? Nu finns chansen att söka tjänsten som stödsamordnare hos oss på Arbetsverksamheten. Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som stödsamordnare kommer du att arbeta självständigt med olika verksamhetsfrågor, samtidigt som du även samverkar i team. Hela vårt arbete bygger på socialt samspel och en god kommunikation, då rollen innebär att man har kontakt med såväl interna som externa aktörer.
En viktig del i det här uppdraget är att arbeta för att arbetsgruppen ska fungera på topp, med servicemottagare i fokus! Du ingår också i en grupp med stödsamordnare där ni tillsammans arbetar övergripande och strategiskt för att lösa gemensamma problem. Rollen som stödsamordnare innebär att medverka aktivt i utvecklingsarbete såväl gällande servicemottagarna som i den egna verksamheten och organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• kvalificerat utredningsarbete i specifika brukarärenden
• samverka med andra enheter i området funktionsstöd
• samverka med intressenter och samverkanspartner inom verksamhetsområdet
• samverka med enheterna inom socialpsykiatrin
• ansvara för kontakten och samverkan med kommunens lokala försörjningsenhet
• kompetensutveckling och handledning av medarbetare
• omvärldsbevakning
Om arbetsplatsen
Socialpsykiatrins sysselsättning erbjuder deltagare en strukturerad och meningsfull sysselsättning med social gemenskap som utgår från Individens Behov i Centrum. Deltagarna har möjlighet att komma och delta i aktiviteter på arbetsverksamheten
Ex på sysslor kan vara transportuppgifter, skapande/hantverk, trädgård, cykelverkstad, dans, samtal eller social aktivitet inne/ute. På Arbetsverksamheten Sysselsättning arbetar för närvarande 12 stödassistenter/instruktörer och en arbetskonsulent.
Vi utgår från Skomaskinsgatan 6 där vi har lokaler som är väl anpassade efter våra behov. Vi har även aktiviteter i vårt Vi utövar även aktiviteter i vårt torp sydväst om Örebro samt i vår butik på Malmgatan.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete
Kvalifikationer:
För att passa som stödsamordnare hos oss vill vi att du är trygg och stabil som person, du har en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov samt förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett intresse, en vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du som person trygg och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt kan kommunicera på ett tydligt sätt. Du tar ansvar för din uppgift och kan själv strukturera ditt arbetssätt samt att du är initiativtagande och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har god datavana då arbetet innefattar social dokumentation och kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• högskola/universitetsutbildning om minst 180 hp med pedagogisk inriktning såsom socionom, beteendevetare, fritidspedagog, specialpedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
• erfarenhet av att arbeta brukarnära inom socialpsykiatrin eller annan verksamhet inom funktionsstöd
• erfarenhet av att samverka med interna och externa parter samt samordna insatser
Meriterande:
• utbildning i R-ACT
• utbildning i ESL (ett självständigt liv)
• utbildning och/eller erfarenhet av MI (motiverande samtal)
• kunskap om beroendeproblematik
• erfarenhet av att arbeta med handledning
• erfarenhet av arbete med kompetensutveckling
• kunskaper i teckenspråkTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstiden: måndag - fredag
Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 30 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9606201