Stödpedagoger till LSS korttidsverksamhet

2026-01-09
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Vi söker nu två Stödpedagoger till LSS korttidsverksamheten för barn & unga i Söderköpings kommun. Vi är en del av Stöd och Service där även grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet samt personlig assistans ingår. Arbetsgruppen om 8 medarbetare består av både stödpedagoger, stödassistenter och undersköterskor med varierande kompetenser och erfarenheter.
Som medarbetare hos oss ger du ett stöd i vardagen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Omvårdnaden och stödet ges utifrån den enskildes behov, integritet och självbestämmande. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att delaktiggöra den enskilde i sin egen vardag utifrån givna förutsättningar. Du kommer utgöra stödet för personer med diagnoser inom NPF och intellektuell funktionsnedsättning. Insatser varierar mellan kompenserande till stödjande. Du ska vara bekväm med att utföra insatserna, bland annat personlig omvårdnad, matlagning, medicinhantering (egenvård), städning, samt upprätthålla sociala kontakter och relationer. Vårt arbete styrs av lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta.
Som anställd inom Stöd och service har du möjlighet att höja din kompetens och få värdefulla erfarenheter genom möjligheten att arbeta inom flera verksamheter med olika typer av behov och utmaningar.
I rollen som stödpedagog arbetar du med att skapa en meningsfull fritid efter skolan och under kvällar och helger. Alla stödinsatser som exempelvis aktiviteter, matlagning, kommunikation och omvårdnad utgår ifrån den enskildes behov och önskemål i enlighet med LSS-lagstiftningen och Söderköpings kommuns värdegrund.
Som stödpedagog har du en stödjande roll i att utveckla arbetet utifrån varje enskilds behov för ökad delaktighet och självständighet. I samverkan med dina kollegor utvecklar du metodik inom tydliggörande pedagogik. I arbetet ingår kontaktmannaskap, social dokumentation och att följa upp insatsernas mål efter gällande krav. Städning, tvätt och administrativa uppgifter ingår också i uppdraget.
Du har ett reflekterande arbetssätt med den enskilde i fokus. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och är vägledande för kollegorna i arbetet med social dokumentation såsom genomförandeplaner och handlingsplaner. Du är delaktig och drivande i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog eller har annan relevant utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har erfarenhet av att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik och tillämpar ett lågaffektivt bemötande i ditt arbete. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med insatser inom LSS. Det är meriterande om du har kunskap i teckenspråk eller tecken som stöd.
Datorvana och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är ett krav. Det är meriterande om du tidigare arbetat i verksamhetssystemet Lifecare.
Du är ansvarstagande, har god kommunikativ förmåga och är van vid att samarbeta i team. Du har även en positiv inställning till ditt arbete och trivs i mötet med människor.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Antal tjänster: 2
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: Heltid, dagtid, kväll och helger
Tillträde: enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-01-25. Intervjuer sker löpande.
Utdrag ur belastningsregistret efterfrågas innan anställning erbjuds.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
