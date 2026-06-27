Stödpedagoger till Kålhagens barnboende
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-06-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-27Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för barnen på Kålhagens barnboende? Då kanske du är den stödpedagog vi söker.
Vi är en sammansvetsad och professionell arbetsgrupp som samverkar med varandra och andra aktörer för bästa utveckling. Vi sätter våra gäster främst. Deras behov och önskemål är grunden för vårt arbete. Hos oss bor två barn med npf-diagnostik. Barnen har omfattande behov av pedagogiskt stöd och personlig omsorg.
I uppdraget förväntas du kunna kvalitetssäkra verksamheten med fokus på beprövade arbetssätt och metoder i enlighet med lagar och riktlinjer. Det är även viktigt att du kan inspirera arbetsgruppen till lärande och utveckling genom att motivera och engagera.
Du ingår i ett arbetslag med stödassistenter och enhetschef och samarbetar med sjuksköterska. Mycket samverkan sker även med andra professioner och anhöriga. I rollen som stödpedagog stöttar du våra boende i det dagliga livet, bland annat genom att ge omvårdnad, hantera läkemedel efter delegering och sköta social dokumentation. Vidare ansvarar du för processen kring dokumentation, metod- och kvalitetsutveckling på enheten. Som stödpedagog har du kontinuerlig kontakt och samverkan med andra stödpedagoger och metodutvecklare i förvaltningen.
I arbetsschemat ingår dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Som stödpedagog förlägger du en del av din arbetstid som pedagogtid. Resterande tid är tjänstgöringstid ute i verksamheten. Vi använder Timecare Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du behöver ha arbetslivserfarenhet från arbete med personer som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt är väl förtrogen med AKK.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Det är också meriterande om du tidigare har arbetat med TimeCare planering samt har B-körkort.
Vi söker dig som är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Vidare samarbetar du bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Slutligen motiveras du av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens hemsida för belastningsregistret och misstankeregistret. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@fv.vision.se Jobbnummer
9982020