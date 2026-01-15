Stödpedagoger till grupp- och servicebostäder, Solna stad
2026-01-15
Vill du vara med och bidra till arbetet mot att bli Solnas bästa servicebostäder och gruppbostäder? Vi söker nu stödpedagoger som vill vara en del av ett meningsfullt arbete där du får chansen att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra boende.
Humaniora vård och omsorg är den kommunala utföraren i Solna Stad. Vi ansvarar bland annat för fem grupp- och servicebostäder enligt LSS. Vi söker nu stödpedagoger till våra grupp- och servicebostäder. Målgruppen för verksamheten är vuxna personer inom personkrets 1 LSS.
Vårt erbjudande
- En arbetsplats med spännande utvecklingsmöjligheter
- Fina lokaler centralt i Solna med goda kommunikationsvägar
- Individuell lönesättning, friskvårdsbidrag och självklart ett fantastiskt team!
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vad innebär arbetet?
Som stödpedagog arbetar du gemensamt med verksamhetschef, gruppledare, stödpedagog och stödassistenter. Du som stödpedagog agerar förebild och deltar i enhetens samtliga arbetsuppgifter. Som stödpedagog deltar du i det dagliga arbetet på verksamheten. I din roll ska du kunna stödja och inspirera övriga medarbetare i den pedagogiska utvecklingen på verksamheten. Vi erbjuder våra brukare individuellt anpassat stöd i sin dagliga livsföring. Arbetet med brukarna styrs utifrån de individuella genomförandeplanerna. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp.
Uppdraget som stödpedagog förutsätter att du är pedagogisk och att du har ett intresse av att kontinuerligt kompetensutveckla dig själv och dina kollegor.
Arbetet är förlagt till dygnets alla tider och veckans alla dagar. Både helg och jourarbete ingår.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- en slutförd utbildning som stödpedagog (200 yh), det är meriterande med inriktning mot funktionshinder
- erfarenhet av arbete inom boende enligt LSS.
- erfarenhet av arbete som stödpedagog
- kunskap och erfarenhet inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, sociala berättelser och seriesamtal. Detta då utmanande beteende från brukare förekommer i boende
- en god kommunikationsförmåga och att du kan uttrycka dig väl i båda tal och skrift i svenska
- god datorvana och är snabblärd i nya program.
Det är meriterande om du har arbetat med individens behov i centrum (IBIC).
Vi söker dig som är självgående, gillar att ta initiativ och driva processer framåt. Som person värdesätter du struktur och innehar god förmåga till samordning.
Du är tydligt i din kommunikationsstil och har en god samarbetsförmåga. Du ska kunna skapa och upprätthålla goda relationer med anhöriga, gode män, dagliga verksamheter och övriga nätverk. Att du har ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt och bemötande ser vi som en självklarhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer information om ansökan
Vi ser fram emot att läsa din ansökan snarast, dock senast den 29 januari 2026.
Bifoga utbildningsbevis på slutförd stödpedagogsutbildning i din ansökan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning. Urval kommer att ske löpande. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Vid frågor kring tjänsten kontakta Sandra Aquino Lindström, sandra.aquino-lindstrom@solna.se
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, LSS, Grupp & service
