Stödpedagoger till Ärla LSS
2026-01-28
Vill du vara med och skapa ett meningsfullt och utvecklande liv för våra brukare? Vi söker nu två stödpedagoger till våra två gruppboenden i Ärla. Här arbetar vi tillsammans för att ge våra brukare den bästa möjliga vardag.
Vi är två gruppboenden som ligger ett stenkast från varandra. Målgruppen är vuxna med olika funktionsvariationer och som är i behov av både motiverande och omvårdande stöd. Hos oss finns 10 brukare fördelat på två boenden. Vi som jobbar i Ärla är ett härligt gäng med blandad kompetens och stort brukarfokus. LSS-lagstiftningen ligger till grund för vårt arbete, och vi säkerställer att individen får rätt stöd för att skapa ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som stödpedagog får du vara med att forma din egen roll och bidra till utveckling på arbetsplatsen samtidigt som du arbetar i verksamheten med att motivera och stötta brukarna med deras dagliga insatser. I det ingår allt från personlig omvårdnad till sociala insatser. Du arbetar både stödjande och med praktiska göromål i brukarens vardag. I arbetet ingår även samverkan med andra; bland annat brukarens personliga nätverk och legitimerad personal såsom sjuksköterska och arbetsterapeut. Du arbetar strukturerat och individanpassat. I arbetet ingår social dokumentation och att ta fram genomförandeplaner och arbetsplaner för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt där brukaren är i centrum. Vi jobbar utifrån ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) och evidensbaserad praktik (EBP).
En annan viktig arbetsuppgift är att du stöttar och vägleder dina kollegor med ett coachande, engagerande och inkluderande arbetssätt. Du är driven, nyfiken och arbetar för att utveckla samt anpassa verksamheten utifrån evidensbaserade metoder. Med din förmåga att byta perspektiv från individnivå till helhetsblick i vår verksamhet jobbar du nära gruppledare och enhetschef.Kvalifikationer
Du har en utbildning som stödpedagog, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av arbete med personer inom funktionshinderområdet, till exempel från LSS, socialpsykiatri eller personlig assistans. Du kan ta delegering. Eftersom vi jobbar med PFA, AKK och EBP är det meriterande om du har kunskaper eller erfarenhet inom arbetsmetoderna.
Det är viktigt att du har möjlighet att ta dig till vår arbetsplats i Ärla, då lokaltrafiken inte alltid är tillförlitlig.
Vi tror att du verkligen vill och kan bidra till både individens och verksamhetens utveckling. Att skapa goda relationer är lätt för dig och du bemöter såväl den enskilde, anhöriga som kollegor professionellt. Du har ett stort brukarfokus och är positiv i ditt förhållningssätt. Som person är du lyhörd, stöttande och trygg i dig själv. För dina kollegor i verksamheten finns du där som dagligt stöd och har förmågan att se helheten.
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se Jobbnummer
9709908