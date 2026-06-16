Stödpedagog till Utjordsgatans gruppbostad
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en verksamhet där du får använda din pedagogiska kompetens för att skapa trygghet, delaktighet och utveckling i vardagen? Vi söker nu en stödpedagog till Utjordsgatans Bostad med Särskild Service. Verksamheten vänder sig till vuxna personer med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar och en tidig utvecklingsnivå, där kommunikationen till stor del är icke-verbal och bygger på nära samspel och ett lyhört bemötande.
Som stödpedagog har du en central roll i verksamheten med särskilt ansvar för utveckling, kvalitet och brukar fokus. Du använder din fördjupade pedagogiska kompetens för att säkerställa att stödet till varje individ håller hög kvalitet och genomförs i enlighet med gällande genomförandeplaner. En del av uppdraget innebär att kvalitetssäkra social dokumentation och följa upp genomförandeplaner, samt att bidra med ett helhetsperspektiv genom omvärldsbevakning och utvecklingsarbete.
Rollen kombinerar utvecklingsarbete med direkt arbete i verksamheten, vilket ger dig god insyn i vardagen och skapar förutsättningar för ett nära och hållbart kvalitetsarbete. Vid behov ger du även praktiskt stöd till våra boende, exempelvis vid personlig omvårdnad, matlagning och läkemedelshantering. Arbetet är mycket vårdnära och bygger på ett lyhört och respektfullt bemötande i nära samspel med varje individ.
Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder. Tillsammans med dina kollegor har du en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet.
Du ingår i nätverk med övriga pedagoger och samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra hyresgästen en god omvårdnad, stöd och service.
Bostad med Särskild Service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag- kväll- och helgtjänstgöring vid behov. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning till stöd- eller socialpedagog alternativt en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad.
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i svenska 1, svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som stödpedagog samt erfarenhet av målgruppen personer med intellektuell och fysisk funktionsnedsättning. Kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ses också som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser. Du har ett gott bemötande och möter varje individ med respekt, värme och lyhördhet. Du är kommunikativ och har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån individens behov och förutsättningar. Du är flexibel och kan ställa om när situationer förändras, samtidigt som du behåller ett lugnt och professionellt förhållningssätt. Vidare är du samarbetsinriktad, bidrar till ett gott arbetsklimat och arbetar aktivt tillsammans med kollegor för att nå gemensamma mål.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor• Heltid med möjlighet till deltid • Introduktion vid nyanställning • Kompetensutveckling • Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9966912