Stödpedagog till trivsamt LSS-boende i Tuve
2025-12-23
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, arbetsglädje och professionalism genomsyrar vardagen? Nu söker vi en engagerad stödpedagog till vårt mycket trivsamma Service-boende.
Här möts du av en trygg, kompetent och välfungerande arbetsgrupp som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra hyresgäster - och för varandra.Publiceringsdatum2025-12-23Beskrivning
Boendet ligger i fristående hus i markplan med en tillhörande stor trädgård och en generös altan. Under sommarhalvåret tillbringar vi mycket tid utomhus tillsammans med våra hyresgäster. Utomhusmiljön bjuder in till både enklare plantering och grillmiddagar, vilket bidrar till en trivsam miljö. Vi ger stöd och service till en bred målgrupp med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Vårt arbete utgår från individens behov och resurser samt varje persons rätt till ett självständigt och meningsfullt liv. Verksamheten har en stabil grund med tydliga strukturer, god samverkan och ett starkt pedagogiskt förhållningssätt. Vardagarna hos oss varvas med lugn och full fart. Boendet består av totalt nio lägenheter, där sex av lägenheterna har gemensamhetsutrymmen såsom stort kök, vardagsrum och tvättstuga i direkt anslutning till lägenheterna.
I den senaste medarbetarenkäten fick verksamheten mycket höga resultat inom samtliga områden, såsom arbetsmiljö, ledarskap, samarbete, trivsel och utvecklingsmöjligheter. Det speglar ett positivt arbetsklimat där medarbetare känner sig sedda, lyssnade på och stolta över sitt arbete.
Om rollen som stödpedagog
Som stödpedagog har du en central roll i verksamheten. Du kombinerar det dagliga omsorgsarbetet med ett pedagogiskt ansvar och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt, metoder och dokumentation. Du är ett stöd för kollegor i det pedagogiska arbetet och verkar för att insatserna håller hög kvalitet och följer gällande lagstiftning och riktlinjer. Möjlighet till mentorsstöd av erfaren pedagog finns när du är ny hos oss.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Pedagogiskt stöd i planering, genomförande och uppföljning av insatser.
Ansvar för social dokumentation och genomförandeplaner.
Handledning, utbildning och stöd till kollegor i det pedagogiska förhållningssättet.
Aktivt arbete med delaktighet, självbestämmande och kommunikation.
Du ingår i nätverk med övriga pedagoger och du samverkan med anhöriga, god man/förvaltare och andra professioner.
Du planerar och leder verksamhetsmöten i samråd med enhetschefKvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har arbetat som stödpedagog samt har kunskap om lågaffektivt bemötande och pedagogiskt förhållningssätt.
Vi söker dig som
Är trygg i din yrkesroll och trivs med att dela med dig av din kunskap
Har ett professionellt, respektfullt och lösningsfokuserat förhållningssätt
Värdesätter samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp som tar sitt uppdrag på stort allvar men som också har roligt tillsammans.
Ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat med fokus på delaktighet för alla.
Närvarande och stödjande ledarskap.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten Kompetensutveckling och goda förutsättningar för att växa i din roll.
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del av vårt fortsatta kvalitetsarbete!Anställningsvillkor
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
