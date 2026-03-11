Stödpedagog till studerande deltagare
2026-03-11
Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Vi söker en engagerad och ansvarstagande stödpedagog som vill arbeta i klassrummet med deltagare som är i behov av extra stöd i sina studier. Du kommer även att arbeta med stöd i sociala sammanhang som är skolrelaterade. Du blir en viktig del av vårt team och arbetar tätt tillsammans med övriga pedagoger för att skapa trygghet, struktur och goda förutsättningar för lärande.Dina arbetsuppgifter
Ge individuellt stöd till deltagare i klassrummet
Stötta i studier, planering och arbetsmoment
Skapa trygghet, motivation och studiero
Samarbeta med pedagoger och övrig personal kring elevens behov
Bidra till en positiv och inkluderande lärmiljö
Dokumentation
Stötta i sociala sammanhang utanför klassrummet i skolrelaterade sammanhangKvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med människor i behov av extra stöd
God förmåga att skapa struktur, tydlighet och trygghet i lärmiljö
Förmåga att arbeta lugnt, professionellt och lösningsfokuserat
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i team
Förmåga att kommunicera tydligt och respektfullt med deltagare och kollegor
Förmåga att arbeta självständigt utifrån givna ramar och planer
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Pedagogisk erfarenhet (exempelvis från skola, vuxenutbildning eller stödverksamhet)
Erfarenhet av arbete som stödassistent, elevassistent eller liknande roll
Erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)
Utbildning inom pedagogik, socialt arbete eller annan relevant inriktningÖvrig information
Tjänsten är på 100 % och gäller omgående till och med 31 december 2026, med möjlighet till förlängning beroende på verksamhetens behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖDAK26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Väddö och Södertörn Folkhögskolor
Grisslehamnsvägen 28 (visa karta
)
764 31 VÄDDÖ Arbetsplats
Väddö Folkhögskola Jobbnummer
9790944