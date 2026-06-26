Stödpedagog till Sörbo gruppbostad i Barnarp
Jönköpings kommun / Behandlingsassistentjobb / Jönköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Jönköping
2026-06-26
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och driva kvalitetsarbete? Trivs du med att samarbeta med andra? Har du tidigare arbetslivserfarenhet från målgruppen psykiska funktionsnedsättningar? Nu söker vi en stödpedagog till Sörbo gruppbostad i Barnarp! Läs vidare för att få veta mer om tjänsten
Ditt nya jobb
Som stödpedagog arbetar du utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tillsammans med kollegor ansvarar du för att säkerställa att våra medborgare får det stöd de behöver för att leva ett så självständigt, meningsfullt och kvalitativt liv som möjligt.
Du arbetar med ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt med fokus på att stärka individens självständighet, motivation och utveckling. Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta:
Personlig omvårdnad
Läkemedelshantering
Stöd i det dagliga livet och hemmets skötsel
Arbetet utgår från varje individs förutsättningar, behov och önskemål där delaktighet och livskvalitet står i centrum.
I rollen ingår även att:
Arbeta aktivt med kontaktmannaskap
Upprätta och följa upp genomförandeplaner
Ansvara för social dokumentation
Som stödpedagog har du en central roll i verksamheten där du stöttar, vägleder och utvecklar det pedagogiska arbetet i arbetsgruppen. Du bidrar med din specialistkunskap inom metoder, arbetssätt och lagstiftning samt driver utveckling framåt tillsammans med kollegor.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning (minst 200 YH-poäng eller 60 HP, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig)
Erfarenhet av arbete med personer med NPF och/eller psykiatriska funktionsnedsättningar
Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse
Erfarenhet av MI, ESL, evidensbaserade metoder och låg affektivt bemötande
Krav för tjänsten är B-körkort för manuell växellåda
Det är meriterande om du:
Tidigare har arbetat som stödpedagog
Har haft en central roll i arbetet med metodstöd
Vi söker dig med personlig mognad som agerar professionellt och värnar individens integritet. Du är initiativtagande, flexibel och har ett stabilt förhållningssätt även i utmanande situationer. Du samarbetar väl, kommunicerar tydligt och arbetar strukturerat och effektivt. Du har god pedagogisk förmåga, bidrar till verksamhetens kvalitetsarbete och trivs med att dela ansvaret i rollen som stödpedagog med en kollega. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen
Vi erbjuder dig
Du kan läsa mer om vilka förmåner du får som anställd i Jönköpings kommun här: jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Sörbo gruppbostad är beläget i Barnarp. Där bor totalt 12 medborgare. Gruppbostaden är uppdelad på två våningar, med 6 lägenheter på varje våning. Medborgarna har olika psykiska funktionsnedsättningar med skiftande behov av stöd, som kan variera utifrån dagsform och mående. Personalgruppen består av 11 personer, varav 3 arbetar vaken natt och övriga dag/kväll/helg.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, vardag som helg. Jönköpings kommun stävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad. Vi arbetar med samplanering, vilket innebär att arbete hos flera medborgare kan bli aktuellt. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer i rekryteringen.
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp F
För mer information om befattningens löneintervall se: Lön och lönestatistik
Erbjudande om anställning på annan verksamhet kan komma att bli aktuellt.
Vill du veta mer?
Erika Forselius, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 55 06
Fackliga representanter: jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Stödpedagog till Sörbo gruppbostad i Barnarp!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Erika Forselius erika.forselius@jonkoping.se 036-105506 Jobbnummer
9980287