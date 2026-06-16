Stödpedagog till Socialpsykiatrins boenden
Örnsköldsviks kommun / Vårdarjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-16
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Psykosociala enheten ingår i verksamhetsområdet Funktionsstöd inom välfärdsförvaltningen. Inom denna enhet verkställs beslut både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Nu söker vi en engagerad och målinriktad stödpedagog till socialpsykiatrins boenden. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 1/9-26 eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagd dag, kväll, helg och jour. Rollen som stödpedagog uppgår till ca 20% av tjänstgöringsgraden och du kommer arbeta mot våra tre boenden Solsidan, Fyran och Skytten.
Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt utför du tillsammans med brukaren vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter. Stödinsatserna utgår från brukarens individuella behov, främjar självständighet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande.
Du ansvarar för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner, övrig social dokumentation samt andra administrativa uppgifter/ansvarsområden som tillexempel schema, inköpsbeställningar, hälsa och säkerhet. Du ansvarar även att stödja dina kollegor på arbetsplatsen i arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner.
Du är en resurs och stöd i arbetet med att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska lösningar/metoder i det vardagsnära arbetet samt sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten.
I arbetet ingår att samverka med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners samt att driva utvecklingsarbete framåt tillsammans med kollegor enligt uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet till exempel 200 YH poäng (yrkeshögskola) eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.
För att jobba inom vård och omsorg måste du ha fyllt 18 år. Det är viktigt att du har förmåga att på ett professionellt sätt bemöta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Som person är du självgående och stresstålig med individen i fokus. Du är empatisk och ansvarskännande samt har lätt för att samarbeta med andra. Du har god social förmåga och trivs med att arbeta på ett flexibelt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatri.
Körkort B krävs för tjänsten.
Utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre och vuxna funktionshindrade är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
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891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linda Lindahl linda.lindahl@ornskoldsvik.se 0660-88706 Jobbnummer
9966823