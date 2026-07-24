Stödpedagog till Socialpsykiatrin
Sjöbo kommun, LSS / Behandlingsassistentjobb / Sjöbo Visa alla behandlingsassistentjobb i Sjöbo
2026-07-24
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Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som stödpedagog inom LSS/Socialpsykiatrin har du en viktig roll i att utveckla och stärka det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Uppdraget är verksamhetsövergripande och omfattar både boendestöd och sysselsättning. Du fungerar som ett stöd till dina kollegor genom handledning, vägledning och pedagogisk kompetens, samtidigt som du själv arbetar nära kunder i det dagliga stödet.
I rollen bidrar du till att säkerställa att insatserna utgår från ett individanpassat, strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du stödjer kollegor i att omsätta metoder och arbetssätt i praktiken samt verkar för ett gemensamt förhållningssätt som stärker kundernas delaktighet, självständighet och livskvalitet.
En del av tjänsten består av direkt kundarbete där du ger boendestöd till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Tillsammans med kunden arbetar du motiverande och stödjande för att skapa struktur i vardagen, utveckla förmågor och möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt. Stödet utformas utifrån varje kunds individuella behov och kan omfatta allt från vardagssysslor och personlig omvårdnad till stöd i kontakter med samhället och en meningsfull fritid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Stödpedagogutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete av Socialpsykiatri är ett krav.
• Erfarenhet av arbete inom LSS är meriterande.
• Kunskap om tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande, och förmåga att omsätta dessa i praktiken.
• Körkort samt god datorvana.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett pedagogiskt, lösningsfokuserat och utvecklingsinriktat arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samverkan med kollegor. Du har förmåga att skapa struktur, bygga goda relationer och inspirera andra i det pedagogiska arbetet. Som person är du flexibel, ansvarstagande och ser värdet av att bidra till en verksamhet där kundens delaktighet, självständighet och livskvalitet står i centrum.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval görs fr.o.m. 10/8 - Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vård och omsorgsförvaltningen valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/99". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Kommun
(org.nr 212000-1090)
275 80 SJÖBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjöbo kommun, LSS Kontakt
Kommunals expedition +46104428061 Jobbnummer
10010553