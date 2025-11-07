Stödpedagog till socialpsykiatrin
2025-11-07
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Boendestöd är en del av Individ-och familjeomsorgens öppenvårdsenhet. I Öppenvårdsenheten ingår utöver detta familjebehandlare, fältsekreterare, Lotsens aktivitetshus, trygghetsvärdar, samordningsfunktion familjecentralen samt samordning brottsförebyggande ungdomsteam.
Ditt uppdrag kommer att innebära att stödja och motivera utifrån den enskildes behov så att den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta innebär att ge stöttning i vardagslivet både praktiskt och socialt. Tillsammans med den enskilde arbetar vi mot deras individuellt uppsatta mål utifrån gällande beslut och genomförandeplan med individens behov i centrum.
I arbetet ingår även utförandet av familjeorienterad boendestöd i samverkan med familjebehandlare. I arbetsuppgifterna ingår social dokumentation, uppdatering av rutiner enligt gemensamma beslut samt upprättande av genomförandeplan. Det ingår även att handleda elever/studenter samt att implementera metoder och arbetssätt tillsammans med 1:e behandlingssekreterare. Kvalifikationer
Du som söker har minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng inom området socialpsykiatri, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömmer som relevant för tjänsten. Du ska ha erfarenhet av arbete med vuxna som har psykiska funktionsnedsättningar som NPF, schizofreni, psykoser och samsjuklighet och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och familjer i utsatta situationer.
Som person är du stabil, ansvarstagande, strukturerad och har en god förmåga att samarbeta med andra aktörer.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du ska kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Körkort B är ett krav.
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
