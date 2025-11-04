Stödpedagog till Smidesvägen
Rollen som stödpedagog hos oss
Som stödpedagog leder du arbetsgruppen i det pedagogiska arbetet.
Hos oss får du även möjlighet att delta i vårt stödpedagognätverk, där du kan utvecklas tillsammans med andra stödpedagoger i kommunen. Det finns också möjlighet till handledning av metodutvecklare, för att du ska känna dig trygg i din roll och utveckling.
I denna tjänst kommer du att arbeta något mer riktat mot en specifik hyresgäst i ett mindre team, samtidigt som du även arbetar med övriga hyresgäster i verksamheten.
I rollen som stödpedagog ger du våra hyresgäster stöd i alla delar av det dagliga livet och i deras sociala liv. Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och tydliggörande pedagogik, samt använder IBIC (Individens Behov I Centrum) i vårt arbetssätt och i dokumentationen.
Du stöttar hyresgästerna i praktiska sysslor, omvårdnad och personlig hygien, och du stödjer även deras fritidsintressen - både i och utanför boendet. En central del av arbetet är motiveringsarbete - att stödja hyresgästen i att på sikt kunna klara sitt dagliga liv mer självständigt.
I arbetet har du både interna och externa kontakter med olika aktörer i hyresgästernas liv, såsom gode män, daglig verksamhet, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal. Du behöver arbeta metodiskt, vilket innebär att du ska vara strukturerad och ha förmåga att organisera och planera ditt arbete utifrån individens och verksamhetens behov. Verksamheten arbetar systematiskt med uppföljning och kvalitetssäkring för att säkerställa att arbetet följer gällande lagstiftning.Publiceringsdatum2025-11-04Profil
Egenskaper vi söker hos dig är att du är lugn, trygg och kommunikativ - och gärna med en portion humor. Då vi kommer vara en liten arbetsgrupp behöver du också ha lätt för att samarbeta. Du arbetar lågaffektivt och förstår vikten av kommunikation och tydliggörande pedagogik. Det är viktigt att du är kreativ i ditt arbetssätt och tycker om att göra aktiviteter ute i samhället, så som att handla, gå på badhus och gymmet. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har en eftergymnasial utbildning som riktar sig mot arbete med människor
- har erfarenhet av att arbeta med målgruppen
- har erfarenhet av arbete med autism
- kan förstå och uttrycka dig på engelska
Det är meriterande om du har:
- via erfarenhet och/eller utbildning kunskaper i LAB (lågaffektivt bemötande) och AKK (alternativ kompletterande kommunikation)
Läs gärna mer om oss
Smidesvägen i Tölö består av två enheter: en traditionell gruppbostad med 6 platser och en servicebostad med 6 platser. Boendet kommer att tillämpa lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik. I allt arbete utgår vi från metoden IBIC (Individens Behov I Centrum). Vi erbjuder ett dynamiskt, utmanande och utvecklande jobb, där du får möjlighet att hjälpa människor med funktionsvariationer till ett meningsfullt och självständigt liv. Du kommer att coacha, lyssna och stötta i både praktiska och sociala sammanhang.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 11 november. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
