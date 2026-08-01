Stödpedagog till Slussens korttidsboende
Helsingborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2026-08-01
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors liv? Då är det dig vi söker till Slussens korttidsboende. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Slussens korttidsboende ligger i Mariastaden med närhet till både grönområden och goda kommunikationer. Verksamheten har sex platser för unga och vuxna personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Här arbetar vi för att ge individanpassat stöd och skapa förutsättningar för en meningsfull vistelse där den enskildes delaktighet och självständighet står i fokus.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Din roll som stödpedagog är att skapa struktur och goda förutsättningar för en meningsfull vardag. Genom din fördjupade kompetens bidrar du till att stärka det pedagogiska arbetssättet och verksamhetens utvecklingsarbete. Du bidrar till kollegialt lärande och samverkar med kollegor, arbetsledning, anhöriga och externa aktörer såsom habilitering och daglig verksamhet.
Du är delaktig i det praktiska arbetet och bidrar till en trygg och stimulerande miljö. Vardagliga aktiviteter är en viktig del av uppdraget och kan exempelvis innebära att laga mat, handla eller delta i fritidsaktiviteter utifrån individens intressen och önskemål. Genom dessa aktiviteter arbetar du för att stärka självständighet, delaktighet och livskvalitet.
I uppdraget ingår även att dokumentera, observera och följa upp behov samt bidra till verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete. Arbetet utgår från LSS-lagstiftningens intentioner och ett personcentrerat förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som minst omfattar en examen från yrkeshögskolan med 200 YH-poäng, alternativt läst 60 högskolepoäng där utbildningen eller kurserna haft en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet eller det psykiatriska eller socialpsykiatriska området.
För att gå vidare i processen behöver du även ha erfarenhet av arbete med barn och unga. Du har god kunskap om pedagogiska metoder och arbetsrätt, såsom tydliggörande pedagogik, sociala berättelser och AKK.
Arbetet som stödpedagog kräver vidare att du:
har erfarenhet och kunskap om lågaffektivt bemötande
har erfarenhet av social journalföring samt upprättande av genomförandeplaner
har erfarenhet av pedagogisk handledning av kollegor
har god datorkunskap och dokumentationsvana
Det är meriterande om du tidigare varit med och implementerat pedagogiska metoder i en verksamhet. Har du B-körkort, erfarenhet av TAKK samt erfarenhet av ledarskap och kunskap om skydds- och begränsningsåtgärder, är det också meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Ingen dag är den andra lik och därför är det viktigt att du som person är strukturerad och reflekterande samtidigt som du bidrar till den goda arbetsmiljön. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Tillträdesdatum: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef (semester vecka 32-33)
Roger Vilonius roger.vilonius@helsingborg.se +46707825184 Jobbnummer
10017695