Stödpedagog till Pölagårdens servicebostad
2026-02-10
Vill du ha en nyckelroll där du gör verklig skillnad - varje dag?
Som stödpedagog hos oss är du en drivande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbetet, med brukaren i tydligt fokus.
Du får möjlighet att påverka, utveckla arbetssätt och bidra till en verksamhet som ständigt strävar efter hög kvalitet och goda levnadsvillkor. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som stödpedagog hos oss
Som stödpedagog har du en central roll i verksamheten med särskilt ansvar för utveckling, kvalitet och brukarfokus. Du använder din fördjupade pedagogiska kompetens för att säkerställa att stödet till varje individ håller hög kvalitet och genomförs i enlighet med gällande genomförandeplaner.
Du är ett pedagogiskt föredöme och fungerar som handledare för stödassistenter och stödbiträden i det brukarnära arbetet. I nära samarbete med enhetschef planerar och leder du verksamhetsmöten, bidrar till prioriteringar och driver det systematiska kvalitetsarbetet framåt.
En del av uppdraget innebär att kvalitetssäkra social dokumentation och följa upp genomförandeplaner, samt att bidra med ett helhetsperspektiv genom omvärldsbevakning och utvecklingsarbete.
Du ingår även i kommunens stödpedagognätverk som träffas några gånger per år - ett forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och gemensam kvalitetsutveckling. Du är även en prioriterad målgrupp i att få stöd av verksamhetsområdets metodutvecklare.
I rollen kombinerar du utvecklingsarbete med direktarbete tillsammans med brukare, vilket ger dig god insyn i vardagen och skapar bästa möjliga förutsättningar för ett nära, relevant och hållbart kvalitetsarbete.
Du är trevlig och lyhörd i ditt bemötande och har lätt för att samarbeta med andra. Du knyter nya kontakter och tar hand om befintliga arbetsrelationer. Du tar ansvar för ditt arbete, driver det framåt och levererar resultat. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är öppen för förändringar, tar egna initiativ och bidrar med nya idéer i arbetet. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- har en stödpedagogsutbildning eller likvärdig utbildning som är relevant för målgruppen.
- erfarenhet med arbeta med social dokumentation.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa och/ eller samsjuklighet
- erfarenhet av samverkan med vårdgivare
- erfarenhet av att arbeta med MI, motiverande samtal
Läs gärna mer om oss
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 1 maj eller enligt överenskommelse.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 23 februari. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
