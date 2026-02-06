Stödpedagog till Pimpinellagatan
Vi söker nu en stödpedagog till servicebostaden Pimpinellagatan i nordöstra Göteborg!
Pimpinellagatan är ett BmSS (Bostad med särskils service) belägen i Angered.
Vi har åtta hyresgäster som bor i egna lägenheter i ett tvåvåningshus. På Pimpinellagatan varierar stödbehoven och kan omfatta exempelvis ADHD, autism och autismspektrumdiagnoser i kombination med andra svårigheter såsom självskadebeteende, missbruk/riskbruk, personlighetssyndrom och inlärningssvårigheter. Vi arbetar med att stötta våra hyresgäster i sin vardag utifrån deras enskilda behov och önskan.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Du kommer att arbeta med arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Du kommer även att handleda kollegor kring yrkesetiska dilemman och pedagogiska förhållningssätt.
Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och stödbeskrivningar. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer.
Som stödpedagog är du en kunskapsresurs i arbetslaget. Du verkar som stöd och vägledare för varje enskild medarbetare, arbetsgruppen och är även stöd till enhetschefen. Tillsammans med dina kollegor har du en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet.
Du kommer att ingå i nätverk med övriga pedagoger och samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra hyresgästen en god omvårdnad, stöd och service.
Din arbetstid kommer att vara schemalagd i verksamheten och det kommer även att ingå att utföra omvårdnadsinsatser samt uppgifter utifrån egenvård och delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Det finns djur på boendet och det är därför viktigt att du inte har allergi mot det.
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande tjänst med mycket eget ansvar.
Arbetet är schemaförlagd på dag- och kvällstid samt varannan helg.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, eftersom du självständigt upprättar dokumentation enligt IBIC (Individens behov i centrum) och övrig social dokumentation. Därför krävs godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Saknar du detta kan du komma att erbjudas att göra ett språktest via Educateit.
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet som stödpedagog samt erfarenhet av att arbeta med målgruppen neuropsykiatriska, intellektuella funktionsvariationer och psykisk ohälsa. Dokumenterad kunskap av motiverande samtal (MI) och ett självständigt liv (ESL) är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av SIP (Samordnad individuell plan) samt samtycke, tvång och begränsningar.
Som person är du kommunikativ och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt, skapar förståelse och främjar delaktighet. Du bemöter andra med respekt, bidrar till en trygg atmosfär och har brukarens behov i fokus. Du samarbetar väl, arbetar mot gemensamma mål och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är stabil, behåller lugnet under press och fattar genomtänkta beslut.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
