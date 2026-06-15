Stödpedagog till Personligt stöd
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-06-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog ansvarar du för att beslutade metoder och arbetssätt implementeras i verksamheten och i arbetet med assistansanvändaren/brukaren.
Du arbetar med att stödja, motivera och vägleda såväl assistansanvändare/brukare som kollegor, samt med uppföljning och utvärdering av genomförda insatser.
Som stödpedagog fungerar du som ett stöd till övrig personal i arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner och är med och tar fram handlingsplaner kring specifika assistansanvändare/brukare tillsammans med kollegor och samarbetar med assistansanvändare/brukare, deras anhöriga/gode män och personal i andra verksamheter.
Stödpedagog ansvarar för att i arbetsgruppen implementera ett etiskt förhållningssätt som främjar assistansanvändarens/brukarens självbestämmande, delaktighet, integritet och trygghet.
Stödpedagogerna inom verksamhetsområdet ingår i ett övergripande nätverk som leds av metodutvecklare. Regelbundet träffas kollegor från andra verksamheter inom verksamhetsområdet för att utbyta erfarenheter och utarbeta arbetssätt för hela verksamhetsområdet. Inom personligt stöd har Stödpedagog ett tätt samarbete med respektive enhetschef, med metodutvecklare och med verksamhetsutvecklare för att följa upp hur arbetet på enheten fungerar.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller de kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är ett krav att du har arbetat med social dokumentation.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom verksamhetsområdet personlig assistans och/eller ledsagning.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information samt snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra och har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Utifrån ditt ansvarsområde kan du stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav. Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik:
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Jobbnummer
9962737