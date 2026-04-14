Stödpedagog till personligt stöd
Gävle kommun, Funktionsstöd / Behandlingsassistentjobb / Gävle Visa alla behandlingsassistentjobb i Gävle
2026-04-14
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Funktionsstöd i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Personligt stöd är en del av socialpsykiatrin inom Välfärd Gävle och arbetar med att ge individuellt anpassat stöd till personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Verksamheten utgår från varje individs behov, förutsättningar och mål, och syftar till att skapa trygghet, struktur och möjligheter till ökad självständighet i vardagen.
Vill du göra skillnad varje dag? Som stödpedagog kombinerar du pedagogiskt stöd med praktiskt arbete och spelar en viktig roll i att stärka individers självständighet och välbefinnande.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar du nära personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar och är en viktig del i att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vardag. Genom att kombinera pedagogiskt stöd med omsorg bidrar du till att stärka individens förmågor, delaktighet och självständighet. Rollen passar dig som vill ha ett betydelsefullt arbete där du varje dag gör verklig skillnad för andra.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Stödja kunden i hemmet med vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter.
* Stödja och utveckla individens kommunikationsförmågor.
* Föra dokumentation över individens utveckling och behov.
Arbetstiderna skiftar mellan dag-, kväll- och helg arbete och arbetet innefattar att köra bil runt hela Gävle då arbetet utförs i kundens hem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och vill bidra till att varje individ får de bästa förutsättningarna i sin vardag. Du är en trygg och lyhörd stödpedagog som har förmåga att planera och organisera arbetet på ett självständigt sätt i samarbete med både kund och kollegor.
* Du har en utbildning som stödpedagog.
* Du har B-körkort för manuell och automat bil samt god körvana.
* Du har kunskap av att använda digitala verktyg, datorer, smartphones, paddor mm. I arbetet ingår att föra medicinsk och social dokumentation.
* Du har även goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift och förståelse.
Meriterande för tjänsten om du har:
* Erfarenhet/kunskap inom lågaffektivt bemötande
* Erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer inom LSS.
* Kunskap/erfarenhet av alternativa kommunikationssätt och förmåga att anpassa kommunikationen efter olika individers förutsättningar och behov.
* Har eller haft medicindeligering.
För att lyckas i rollen har du:
* Förmåga att arbeta med andra människor. Du är lyhörd och empatisk, med förmåga att bemöta alla med respekt oavsett situation. Professionell i mötet med kunderna, där du visar omtanke och stabilitet utan att låta deras beteenden påverka dig personligen.
* Förmåga att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, kunder och andra aktörer.
* Förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du kan arbeta självständigt och har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser samt följa upp och avsluta aktiviteter. Du tar egna initiativ, är modig och har förmåga att skilja på sak och person.
* Förmågan att vara flexibel och anpassningsbar, du kan justera både perspektiv och arbetssätt när omständigheterna kräver det.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317840".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort.
Gävle kommun, Funktionsstöd
Enhetschef
Tuula Johnson tuula.johnson@gavle.se 026-179537
9853683