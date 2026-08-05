Stödpedagog till personlig assistans
Helsingborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2026-08-05
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Söker du ett meningsfullt arbete? Hos oss får du ett arbete där din insats som stödpedagog verkligen gör skillnad! Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Inom personlig assistans i Vård- och omsorgsförvaltningen ger vi stöd till 17 personer. Som stödpedagog arbetar du huvudsakligen i deras hem och bidrar till att utveckla det pedagogiska arbetssättet i verksamheten.
Rollen är ny inom personlig assistans, vilket ger möjlighet att tillsammans med fyra enhetschefer vara delaktig i att forma och utveckla uppdraget.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Arbetet som stödpedagog innebär ett nära samarbete med individen och omfattar ofta att utveckla, utvärdera och följa upp stödinsatser samt att handleda kollegor. Du söker, inhämtar och sprider kunskap om pedagogiska metoder och arbetssätt som främjar den enskildes förmåga till självständighet och delaktighet, med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet.
Som stödpedagog är du en central roll i det pedagogiska arbetet och du arbetar med att säkerställa att insatser som står i genomförandeplanerna planeras, utförs, utvärderas och utvecklas efter behov.
Arbetet innebär också att ha överblick och vara ett stöd till kontaktansvariga genom att se till att framtagna, beslutande och ändamålsenliga rutiner skrivs ner, efterföljs och uppdateras. Du deltar i ett nätverk med andra stödpedagoger för att utbyta kunskaper och erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som minst omfattar en examen från yrkeshögskolan med 200 YH-poäng alternativt läst 60 högskolepoäng där utbildningen eller kurserna haft en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet eller det psykiatriska eller socialpsykiatriska området.
För att lyckas i rollen krävs det att du har arbetat i rollen som stödpedagog och har erfarenhet av pedagogiskt arbete för personer som inte har förmågan att uttrycka sig i tal.
Du behöver även ha kunskap och erfarenheter i tydliggörande arbetsmetodik samt utvecklings- och förbättringsarbete enligt LSS-lagstiftningens intentioner. Vidare kräver arbetet grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana.
Har du tidigare erfarenhet från att ha arbetat med personlig assistans ser vi detta som meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som alltid utgår från den enskildes behov. Du är lösningsfokuserad, flexibel och trivs med att arbeta i team. Vidare har du ett professionellt och reflekterande förhållningssätt samt god förmåga att samverka med de personer som har personlig assistans, deras anhöriga och andra yrkesgrupper.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Provanställning kan komma att bli aktuellt för tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Tillträdesdag: Snarast eller enligt överenskommelse
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Carl Westmans allé 5 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Kate Swiatek kateanna.swiatek@helsingborg.se +46768846876 Jobbnummer
10023537