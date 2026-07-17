Stödpedagog till oss inom LSS i Båstad
Båstads Kommun, Vård och omsorg / Behandlingsassistentjobb / Båstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Båstad
2026-07-17
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Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vi söker en engagerad stödpedagog som tillsammans med brukare och kollegor vill arbeta för att utveckla vår verksamhet. Tjänsten innebär att arbeta som stödpedagog på Ängen som är en servicebostad med 10 boendelägenheter och ligger i centrala Båstad.
Drivs du av att få andra människor att växa? Vill du arbeta för ökad livskvalitet och självständighet för våra kommuninvånare? Då är du välkommen att söka till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som stödpedagog på Ängen jobbar du för att driva det pedagogiska arbetet framåt. Du använder din kompetens för att utveckla pedagogiska lösningar tillsammans med brukare och kollegor. Du använder även din kompetens för att stödja dina kollegor i metoder och planering av det dagliga arbetet. Du arbetar tillsammans med dina kollegor som är stödassistenter i det dagliga arbetet med brukarna, men viss tid är avsatt speciellt till stödpedagogarbetet.
Som stödpedagog på Ängen samverkar du med andra stödpedagoger i våra verksamheter inom LSS och metodstödjare, samt andra externa aktörer.
Arbetstiden är förlagd till både dag och kväll, samt varannan helg.Kvalifikationer
Du har en yrkesutbildning som stödpedagog, eller annan yrkesutbildning/högskoleutbildning som arbetsgivaren anser likvärdig och relevant för tjänsten.
För tjänsten krävs att du har tidigare erfarenhet av arbete inom LSS och att du har erfarenhet av att jobba med intellektuell funktionsnedsättning och autism, samt omvårdnadsarbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetat på en servicebostad.
Som stödpedagog på Ängen behöver du arbeta lågaffektivt, ha tålamod och ha ett stort engagemang för vår målgrupp. Du behöver kunna samarbeta och skapa förtroende hos både brukare och dina kollegor, samt kunna sätta tydliga professionella gränser. Extra utbildningar i alternativ och kompletterande kommunikation, lågaffektivt bemötande och metoder som till exempel samtalsmatta är meriterande.
Körkort B är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Det finns också möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finner du på fackförbundens webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Sandra Andreasson +4643177401 Jobbnummer
10005056