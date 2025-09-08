Stödpedagog till Område personligt stöd
2025-09-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Vår KOMPASS är att bedriva ett kvalitativt omsorgsarbete med fokus på ett professionellt arbetssätt samt synsätt inom LSS.
Vill du bidra? Välkommen till oss i Bromma!
Du kommer tillhöra Område personligt stöd, Avdelning Socialtjänst och fritid, Bromma stadsdelsförvaltning. Enheten omfattar 16 grupp- och servicebostäder och en daglig verksamhet. På gruppbostäderna bor vuxna personer med olika funktionsnedsättningar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder individuellt anpassat stöd efter de boendes önskemål, behov och möjligheter. Verksamheterna grundas på respekt, trygghet och delaktighet med utgångspunkt från LSS, lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Alla verksamheter är belägna inom Bromma stadsdelsområde och går att nå med kommunala färdmedel.
Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg.
Din roll
Som medarbetare i Bromma är Du en viktig del i vårt arbete med att aktivt arbeta och bidra så att de boende känner sig trygga, sedda, delaktiga, uppskattade och viktiga. Genom att vara nyfiken och lyhörd för den boendes behov, förmågor och drömmar skapar du hälsa tillsammans med dina kollegor och chef. Detta är grundläggande för det salutogena förhållningssätt som våra verksamheter bygger på.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har stödpedagogsutbildning (200 YH-poäng).
Du har erfarenhet av arbete med målgruppen och även erfarenhet av arbete på gruppbostad.
Du har goda kunskaper om, och erfarenhet av, personer med funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning och autism. Du har erfarenhet av, och kunskap i att arbeta med ett lågaffektivt bemötande. Du har även erfarenhet av arbete med utåtagerande personer.
Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga för ett väl fungerande samarbete gentemot brukare, kollegor och samarbetspartners. Att vara flexibel är viktigt i detta arbete. Du är trygg och stabil i din yrkesroll. För att arbeta hos oss är det en förutsättning att du varje dag har ett intresse, en vilja och en förmåga att möta våra brukare. Då verksamheten har många kontaktytor och löpande dokumentation ingår i arbetet, är det viktigt att du har lätt för att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
