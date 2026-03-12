Stödpedagog till LSS-bostäder i Skärholmen
Stockholms kommun / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Vill du ha ett jobb där du verkligen påverkar människors liv - på riktigt?
Välkommen till oss
Vi söker en stödpedagog till LSS-bostäder inom Skärholmens stadsdelsförvaltning.
I rollen arbetar du som stödpedagog gentemot flera gruppbostäder. Inledningsvis kommer din placering att vara på en gruppbostad i Vårberg, som vänder sig till målgruppen personkrets 2 enligt LSS - personer med förvärvad hjärnskada.
Hos oss får du möjlighet att använda din pedagogiska kompetens, ditt engagemang och din kreativitet för att bidra till en meningsfull och kvalitativ vardag för personer som omfattas av LSS. Vi söker nu en utbildad och certifierad stödpedagog som vill vara med och utveckla verksamheterna tillsammans med kollegor och ledning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt och roligt arbete där du ges möjlighet att stötta personer i deras utveckling och i att bli sin bästa version av sig själv.
Våra LSS-bostäder har goda kommunikationsmöjligheter och ligger nära skog och fina grönområden. Arbetstiderna är förlagda till vardagar, dag- och kvällstid.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag samt förmånlig tjänstepension. I närheten av arbetsplatsen finns både gym och simhall, där du har möjlighet att köpa årskort till ett mycket förmånligt pris.
Läs mer om våra förmåner.
Din roll
Som stödpedagog hos oss är du både delaktig i det dagliga arbetet och en drivkraft för det pedagogiska arbetet.
I rollen kommer du att:
Utveckla det individuella och anpassade stödet till brukarna för att främja deras självständighet, delaktighet och livskvalitet.
Inspirera, vägleda och stötta kollegor som ett pedagogiskt stöd. Särskilt fokus på AKK och tydliggörande pedagogik.
Utveckla, implementera och utvärdera pedagogiska metoder.
Bidra till ett arbetsklimat där glädje, respekt och engagemang präglar varje dag.
Handleda kollegor kring yrkesetiska dilemman och pedagogiska förhållningssätt med reflektion som arbetsmetod.
Utföra omvårdnadsarbete och läkemedelshantering enligt delegation.
Samverka med anhöriga, företrädare, biståndshandläggare och liknande.
Som stödpedagog hos oss sätter du brukarens behov i centrum och möjliggör brukarens rätt till delaktighet och självbestämmande. Vi lägger stor vikt vid tydlig struktur och kommunikation med fokus på inflytande och delaktighet för dem som bor hos oss. Du behöver ha ett tydligt uttryckssätt, vara ansvarsfull samt trygg i dig själv.
För oss är det viktigt att vi värnar om den personliga integriteten och självbestämmandet för dem som bor hos oss. I uppdraget ingår att planera, implementera, leda och följa upp det pedagogiska arbetet i nära samverkan med enhetschef, stödassistenter och stödbiträden. Du ansvarar även för att introducera och vägleda nya medarbetare i det pedagogiska arbetssättet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker en certifierad Stödpedagog med avslutad YH-utbildning (200 poäng) inom funktionshinderområdet. Du ska kunna styrka din examen med intyg eller betyg. Utöver detta har du erfarenhet av arbete inom LSS och en vilja att fortsätta utvecklas i din profession.
Du ska ha omsorgsvana och arbetslivserfarenhet av att arbeta med både medicintekniska hjälpmedel och kognitiva hjälpmedel. Du har erfarenhet av målinriktat arbete med olika arbetssätt och metoder såsom låg affektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik samt kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som stödpedagog inom liknande verksamheter samt att du har deltagit i utvecklings- och förändringsarbete inom socialt arbete. Du har praktisk erfarenhet av arbete med målgrupper inom LSS och har erfarenhet utav att arbeta med utmanande beteende.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg, stabil och har god självkännedom. Du är ödmjuk, respektfull och följsam i ditt bemötande och förhållningssätt och anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du arbetar självständigt och strukturerat, med förmåga att planera, prioritera och tydligt förmedla ramar och arbetssätt till arbetsgruppen. Du drivs av pedagogisk utveckling, tar ansvar i ditt uppdrag och arbetar målmedvetet för att nå verksamhetens mål.Publiceringsdatum2026-03-12Övrig information
Vi gör urval utifrån CV och ett antal urvalsfrågor som du besvarar i samband med att du söker tjänsten och tar därför inte in något personligt brev.
För att kunna arbeta inom våra enheter behöver du uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister innan anställning.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Jobba i Stockholms stad - Stockholms stad
Intervjuer kommer eventuellt att ske löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stöd och service, LSS-bostäder Kontakt
Hanna Rozenbachs hanna.rozenbachs@stockholm.se 08-50824670 Jobbnummer
9794737