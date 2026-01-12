Stödpedagog till LSS-boende i Vänge
2026-01-12
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Har du flerårig erfarenhet av arbete serviceboende inom vård och omsorg och vill ha ett varierat, givande och socialt arbete där du varje dag jobbar nära människor? Då kan stödpedagog vara rollen som passar dig! Välkommen med din ansökan!
Hos oss möter du en engagerad arbetsgrupp med stark arbetsglädje och engagemang. Här får du ett omväxlande arbete, där du blir en viktig del av en stöttande arbetsgrupp - här gör vi skillnad tillsammans, varje dag.
På vårt LSS-boende i Vänge ger vi stöd och omsorg till vuxna brukare med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service. Vi arbetar med individens behov i fokus och strävar efter att skapa en trygg, stimulerande och meningsfull vardag utifrån individuella behov. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik, med bildstöd samt välfärdsteknik. Arbetet är förlagt dygnet runt, både vardagar och helger, vilket innebär varierade arbetstider enligt schema.
Beskrivning av arbetsuppgifterI rollen som stödpedagog kommer du att ge stöd och service utifrån de boendes önskemål, både i hemmet och i fritidsaktiviteter. Du ska bidra till att den boende ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Vidare ska du kunna se till varje persons individuella behov och bedriva ett pedagogiskt arbete utifrån detta. Då behoven varierar mellan brukarna är ingen dag den andra lik, vilket gör arbetet både utmanande och spännande. Du ska upprätthålla det systematiska kvalitetsarbetet i samråd med verksamhetschef, vägleda kollegor och vara en förebild, driva och utveckla det pedagogiska arbetat.
Du arbetar brukarnära tillsammans med dina kollegor och har ett stort ansvar att även stötta dina kollegor i det administrativa arbetet. I arbetet ingår även vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Som stödpedagog hos oss förväntas du att:* föra samtal och arbeta med alternativ kommunikation som stärker individens självständighet, välmående och delaktighet* ge stöd i personlig omvårdnad, hushållssysslor och fritidsaktiviteter* dokumentera insatser och följa upp enligt genomförandeplan* samarbeta med kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
• examen inom stödpedagogsutbildningen omfattande 200 YH-poäng eller 60 avklarade högskolepoäng inom pedagogik* erfarenhet av att arbeta pedagogiskt* goda kunskaper i svenska i tal och skrift* erfarenhet och kunskap om målgruppen inom LSS samt god kännedom om LSS-verksamhet* erfarenhet av tydliggörande kommunikation, TAKK - lågaffektivt bemötande* erfarenhet av att arbeta på gruppbostad* god kännedom om LSS-verksamhet
Som person har du modet att agera utifrån din egen övertygelse och vågar ta initiativ för att sätta igång aktiviteter som leder till resultat. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter. Du arbetar målmedvetet och har ett starkt fokus på resultat. Dina prioriteringar, din planering och ditt agerande styrs av ett tydligt mål- och resultattänkande, samtidigt som du har förmågan att justera din inriktning när målen förändras. I samarbeten med andra människor är du lyhörd och smidig. Du relaterar till andra på ett konstruktivt sätt, lyssnar aktivt, kommunicerar tydligt och bidrar till att lösa konflikter på ett positivt sätt.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten, kontakta: Mia Blom, verksamhetschef, 018-727 72 69
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 39 94
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
