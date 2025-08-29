Stödpedagog till LSS boende i Hovås
Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-08-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.
Är du pedagogiskt driven och brinner för att skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet? Då kan du vara den vi söker!Om tjänsten
Brottkärrsvägen är en Bostad med särskild service för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Brukarna som bor på Brottkärr har både omvårdnadsbehov och/eller beteenden som kan uppfattas som utmanande. Du behöver trivas i en miljö där du får arbeta lågaffektivt och möta människor med behov av stöd i sin vardag.
Vi arbetar för att skapa en trygg och meningsfull boendemiljö för våra brukare, där de kan utvecklas och leva ett självständigt liv på sina egna villkor.
Om rollen
Som stödpedagog kommer du att ha en central roll i det dagliga arbetet, där du både arbetar direkt med våra brukare och tar ansvar för planering, handledning och utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta 50% med brukarnära insatser och 50% med andra uppgifter, såsom metodutveckling, dokumentation, uppföljning och samordning.
Du kommer ha arbetstid dag, kväll och var tredje helg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Stödinsatser - Direktarbete med brukarna för att stödja dem i deras dagliga aktiviteter och motivera till ökad självständighet.
• Planering och uppföljning - Skapa, följa upp och dokumentera individuella genomförandeplaner tillsammans med brukarna och teamet.
• Handledning - Stödja och handleda kollegor samt bidra till att utveckla teamets kompetens och arbetssätt.
• Kvalitetsutveckling - Delta i verksamhetsutveckling, uppföljningar och projekt för att ständigt förbättra vårt stöd och vår arbetsmiljö.
• Samarbete - Samverka med andra professioner och anhöriga för att säkerställa ett helhetsorienterat stöd.Kvalifikationer
Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier, eller annan beteendevetenskaplig inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som har;
- Minst 1 års erfarenhet som stödpedagog
- Erfarenhet från arbete med målgruppen.
- Ett genuint intresse för att stödja personer med funktionsvariationer i deras vardag.
- God kunskap erfarenhet av AKK och tydliggörande pedagogik.
- God kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
- Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska då arbetet innehåller dokumentation, möte med brukare och anhöriga samt samverkansmöten.
Meriterande;
Erfarenhet av ledarskap/handleda.
Som person är du engagerad, flexibel och lösningsfokuserad. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och vill vara med och utveckla ett stöd som är individuellt anpassat och kvalitetssäkrat.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö där du får chansen att utvecklas i din yrkesroll, bidra med dina idéer och göra skillnad i människors liv.
Som stödpedagog hos oss kommer du att ingå i ett nätverk med andra stödpedagoger och med gemensamma träffar som kommer att ledas av metodhandledare.
Låter det här som en roll för dig?
Kul! Välkommen med din ansökan redan idag. Urval och rekrytering sker löpande!
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet Kontakt
Jennie Bäckman 0791-420505 Jobbnummer
9481799