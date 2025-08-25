Stödpedagog till LSS 3
2025-08-25
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Vi söker en stödpedagog till Duvetorp på LSS 3
Om jobbet
I Lidköpings Kommun arbetar vi aktivt med att stödet till personer med funktionsstöd ska utformas så att vi stärker individens självkänsla och på så sätt möjliggör goda livsvillkor utifrån den enskildes önskan och behov.
Vi söker en stödpedagog som vill vara med att driva utvecklingen av arbetsmetoder och pedagogiska förhållningssätt i våra verksamheter tillsammans med nuvarande pedagog och stödassistenter. Stödpedagogen ingår i arbetsgruppen och är delaktig i det dagliga arbetet.
Inom LSS 3 ingår två gruppbostäder och en servicebostad för personer med funktionsstöd med varierande stöd och omvårdnadsbehov. Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog kommer du att utveckla, planera, utvärdera och leda det pedagogiska arbetet samtidigt som du ingår i det vardagsnära arbetet med att ge de boende stöd i deras dagliga livsföring. Du förväntas driva metodutveckling och ge dina kollegor metodhandledning, utifrån den enskildes behov och intressen samt ansvara för pedagogiska bedömningar och kartläggningar för att hitta rätt stöd och anpassningar kring varje enskild boende. Att arbeta med uppsatta mål med övriga kollegor och vara delaktig i att upprätta genomförandeplaner ingår också i din roll som stödpedagog.
Vi arbetar teambaserat och aktivt med att stärka de boendes självkänsla, självständighet med fokus på den enskildes styrkor, kunskap och tillgångar. Stödpedagogerna samverkar även med andra verksamheter och professioner som LSS sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och daglig verksamhet. Som stödpedagog kommer du att ingå i ett nätverk och har regelbundna träffar med andra stödpedagoger i kommunen.Kvalifikationer
Du som söker ska ha utbildning som stödpedagog och erfarenhet av yrket är ett krav.
Du är trygg och självständig när det gäller att arbeta med tydliggörande pedagogik, anpassningar, kommunikation samt utmanade beteende. Det är självklart för dig att arbeta teambaserat och prestigelöst. Du har fallenhet för att planera och utvärdera samt har stor ansvarskänsla gällande att stötta kollegor och vara aktiv i det utvecklingsarbete som görs i samråd med övriga medarbetare och enhetschef.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där lyhördhet, kreativitet och självständighet är viktiga egenskaper. Vidare har du ett professionellt reflekterande förhållningssätt, förmåga att samverka med den enskilde, anhöriga, kollegor och andra yrkesgrupper. Arbetet ställer stora krav på att arbeta pedagogiskt på ett strukturerat och tydliggörande sätt, se helhet och förmåga att leda/handleda andra medarbetare i grupp och enskilt.
Vi söker dig med stort hjärta som med engagemang och målmedvetenhet vill vara med och utveckla vår verksamhet ytterligare.
B-körkort för manuell växellåda ett krav.Övrig information
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta inom funktionshinderområdet enligt lag(2010:479) visa upp ett utdrag från belastningsregistret för anställande chef. Den blankett som ska användas kan hämtas på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat, skall visas före anställning för anställande chef.
Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg samt sovande jour samt blir samplanerad till de andra verksamheterna. Tjänsten är en provanställning på 6 månader som sedan kan gå över till en tillsvidareanställning på 100% med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.
Din anställning blir inom Sektor social välfärd Lidköpings kommun vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på andra enheter.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
