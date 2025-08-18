Stödpedagog till Kvibergs serviceboende
2025-08-18
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödpedagog till Kvibergs serviceboende i Nordost!
Tjänsten är ett vikariat med chans till förlängning som stäcker sig till och med 1 juni 2026.
Det är ett BmSS med 12 boendeplatser. Målgruppen är inom intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt psykiatri. De som bor på Kvibergs serviceboende är unga vuxna upp till yngre medelåldern. Brukarna behöver stöttning av personal i att skapa fungerande rutiner och bibehålla struktur i vardagen samt med motivation för att främja självständighet. Utmanande beteende förekommer i verksamheten samt olika typer av självskadebeteende. Det förekommer viss omvårdnad.
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande (LAB), AKK (alternativ/kompletterande kommunikation) och MI (motiverande samtal) och strävar därigenom efter att skapa en meningsfull tillvaro och god kommunikation för och med brukarna.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheten tillsammans med ytterligare en stödpedagog som arbetar i verksamheten. Ni kommer att arbeta i team och ha ett nära samarbete. Du kommer att etablera arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och arbetsbeskrivningar. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner enligt IBIC upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. Du kommer vara drivande i enhetens systematiska kvalitetsarbete, samt vägleda, kvalitetssäkra och stödja kollegor i social dokumentation.
Tillsammans med övriga stödpedagoger i stadsområdet kommer du ingå i ett stödpedagognätverk som leds av metodutvecklare. Du har kontakt med anhöriga, gode män, daglig verksamhet, handläggare och hemsjukvård/rehab för att försäkra brukaren en god omvårdnad, stöd och service. En viktig del i ditt uppdrag är att uppmuntra till och arbeta för god samverkan med samtliga personer i individens nätverk.
Arbetstiderna är dag, kväll, jour och varannan helg. Vi har påverkningsbart basschema. Arbetstiden är förlagd delvis i verksamhet med nära arbete med brukarna i kombination med pedagogtid. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är ett krav att du har kunskaper inom MI (Motiverande samtal), ESL (Ett självständigt liv) samt erfarenhet av att arbeta med LAB (Lågaffektivt bemötande). Eftersom det ingå mycket dokumentation i uppdraget så behöver du besitta goda kunskaper med att hantera olika IT- stöd.
Det är meriterande om du tidigare arbetat som stödpedagog, samt om du har du har erfarenhet av SIP (Samordnad individuell plan) och samtycke, tvång och begränsningar. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Treserva och med IBIC.
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt.
Som person är du självständig och agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete. Ersättning
