Stödpedagog till korttidsboendet Byalagsgatan
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-03-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning
Vårt korttidsboende tar emot vuxna från 18 år som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen.
Det kan handla om personer som förvärvat en skada i vuxen ålder och därmed har ett tillfälligt ökat behov av stöd, omvårdnad och rehabilitering, eller om andra livssituationer som gör att en person behöver vistas en period på korttidsboendet.
Nu söker vi en stödpedagog till vår nystartade avdelning Violen. Du kommer vara en nyckelperson med ansvar för att utveckla och leda det pedagogiska arbetet på avdelningen. Då avdelningen är relativt nystartad kommer du få stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka avdelningens riktning utifrån de riktlinjer som finns i förvaltningen.Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet i verksamheten. Din roll är att samla och sprida kunskap om arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och aktivitetsbeskrivningar. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd.
Stödpedagogen ser du till att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. Du verkar som stöd och vägledare för varje enskild medarbetare, arbetsgruppen och du är även stöd till chefen.
Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder. Tillsammans med dina kollegor har du en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet.
Du ingår i nätverk med övriga pedagoger och samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra vårdtagaren en god omvårdnad, stöd och service. Du arbetar tvärprofessionellt med delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor.
Arbetsplatsen är varierande och utvecklande vilket ställer krav på flexibelt och situations anpassat arbetssätt. Vår verksamhet står inför en spännande utveckling det närmaste året, vi söker dig som vill vara med på vår resa.
Arbetstiden är schemalagd med 38.25 och var 3:e helg. Kvalifikationer
Det är ett krav att du som söker har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.
För att kunna kommunicera och dokumentera är det viktigt att du har godkänt i Svenska 1.
Erfarenhet av att tidigare ha arbetat som stödpedagog är meriterande.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. AnställningsvillkorOm företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Elisabeth Hundal elisabeth.hundal@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9796542