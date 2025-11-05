Stödpedagog till Konditorivägens gruppbostad
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Konditorivägen är en gruppbostad i Lindome för unga vuxna med självskadeproblematik. Här bor sex brukare som får individuellt anpassat stöd i sin vardag. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och andra evidensbaserade metoder för att skapa en trygg och stabil miljö. Vi som jobbar här är ett team på tio engagerade personer som stöttar varandra, delar kunskap och utvecklas tillsammans. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och skapa den bästa möjliga vardagen för våra brukare.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som stödpedagog har du en nyckelroll för verksamhetens kvalitetsarbete, metoder och arbetssätt. Du ansvarar för det pedagogiska arbetet och är en kunskapsresurs i arbetslaget. Du verkar som stöd och vägledare för arbetsgruppen och fungerar även som chefsstöd. Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner enligt IBIC upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. I stödpedagogens roll ingår även samverkan med andra nyckelpersoner från våra verksamheter och du bidrar till att stärka samarbetsformerna.
Du ansvarar för metodmöten och annan kompentensutveckling och är trygg med att leda grupper. Som stöd erbjuds du vägledning av metodutvecklare och du ingår i ett nätverk med övriga stödpedagoger inom området.
Du deltar även i direktarbete och stöttar brukarna med sociala och praktiska insatser både i och utanför bostaden. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag. Allt arbete utgår från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan. Vissa av brukarna har husdjur. Hot och våld samt suicid kan förekomma, men vi har metoder för att hantera detta.
Vi arbetar med verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Behovet anpassas kontinuerligt efter verksamhetens behov, vilket innebär att du behöver vara beredd på att arbeta på dag, kväll, helg och sovande jour.
Vi värdesätter dina idéer och ditt engagemang och tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling och ett självständigt liv för våra brukare.
Låter detta som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team!Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har adekvat eftergymnasial utbildning som stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Kunskaper och erfarenhet inom psykiatri, missbruk, suicid och självskadebeteende.
* Har erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsnedsättningar.
* Har goda kunskaper inom LAB (lågaffektivt bemötande), ESL (ett självständigt liv) och AKK (alternativ kognitiv kommunikation).
* Har kunskap om pedagogiska förhållningssätt.
* Har utbildning i hantering av hot och våld.
* Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har körkort, HLR-utbildning samt erfarenhet av arbete med Timecare och Treserva.
Som stödpedagog visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Det är också viktigt att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
