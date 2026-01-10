Stödpedagog till Kommunvägens gruppbostad, Kungsbacka
2026-01-10
Rollen som stödpedagog hos oss
Uppdraget är att med din fördjupade kunskap vara en resurs i arbetslaget och stötta dina kollegor i det dagliga arbetet.
Att arbeta som stödpedagog innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt för att utveckling och samordning på enheten genomsyras av brukarfokus. Målet är goda levnadsvillkor för den enskilde i form av delaktighet och självbestämmande. Stödpedagogens basuppdrag är att finnas i det brukarnära arbetet och att ingå i arbetsgruppen.
Uppdraget innebär att du ger stöd och vägledning till dina arbetskamrater i det dagliga arbetet. Utveckla rutiner och arbetssätt för verksamheten tillsammans din stödpedagogskollega och stödassistentkollegor.
Ge stöd till kollegor genom att:
- tillsammans med annan stödpedagog i verksamheten tillse att rutiner följs.
- tillsammans med annan stödpedagog i verksamhet introducera och handleda nyanställd personal.
- tillsammans med annan stödpedagog i verksamheten vägleda och stödja kollegor i ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande.
- tillsammans med annan stödpedagog och andra kollegor i verksamhet arbeta för att ett pedagogiskt arbetssätt och evidensbaserade metoder används och utvärderas till exempel tydliggörande pedagogik, alternativt kompletterande kommunikation lågaffektivt bemötande.
- vägleda och stödja kollegor med social dokumentation, genomförandeplaner och handlingsplaner samt utvärdering.
Vi ser gärna att du har förmåga att skapa en trivsam miljö och att du har lätt för att arbeta i team. Det är också en fördel om du kan anpassa dig till ändrade omständigheter och behåller ditt lugn i stressade situationer. Du behöver ha viljan att försöka förstå andras situation och anpassa dig efter den. Vi ser det som självklart att du brinner för målgruppen och har ett inre engagemang för våra brukare. Som person är du lösningsfokuserad, prestigelös och strukturerad. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad socialpedagog, socionom, alternativt har annan pedagogisk eftergymnasial utbildning som tex YH-utbildning inom området
- har arbetat med ett lågaffektivt förhållningssätt tidigare
- har erfarenhet av målgruppen
- har erfarenhet av individuellt målarbete
- har erfarenhet av dokumentation enligt gällande lagstiftning
Det är meriterande om du har:
- B-körkortOm företaget
På Kommunvägens gruppbostad bor sex personer med intellektuell funktionsvariation, autism och/eller psykisk funktionsvariation. Arbetet innebär att ge de boende personerna stöd i alla aspekter av det dagliga livet. Vi jobbar utifrån en lågaffektiv metod samt tydliggörande pedagogik.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 16 februari eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 25 januari. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
