Stödpedagog till Huddinge kommun

Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Enhetsbeskrivning
Enheten är belägen i Trångsund nära pendeltågsstation och busshållplats. Det är en boendeenhet enligt Lss med sex lägenheter. Vi arbetar med individen i centrum och är noga med att kvalitetssäkra de insatser vi ger så att brukarna kan leva ett så självständigt och gott liv som möjligt.
Om arbetet
Schemalagd arbetstid på fyra veckors schema med arbete dag, kvällar och varannan helg. Tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder våra brukare ett individuellt anpassat stöd i sin dagliga livsföring, det innebär att stödja brukaren i aktiviteter, omvårdnad och allt i ett hem förekommande sysslor. Arbetet med brukarna styrs utifrån de individuella genomförandeplanerna. Brukarna ges stöd och service utifrån individuella behov och på ett sådant sätt att det möjliggör självständighet, självbestämmande och delaktighet utifrån individuell förmåga. I din roll ska du kunna stödja och inspirera övriga medarbetare i den pedagogiska utvecklingen på enheten. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp. Som stödpedagog är det mycket viktigt att du dokumenterar mycket väl i våra verksamhetssystemen och har förmåga att stötta medarbetare i hur man planerar för ett kvalitativt stöd för brukarna. Du förväntas vara en positiv kraft som vill utveckla enheten i enlighet med LSS intentioner.
Din profil
Vi söker en positiv och engagerad stödpedagog med relevant utbildning för målgruppen. Du ska ha minst 60 högskolepoäng eller 200 yrkeshögskolepoäng inom, för enheten, relevant utbildningsområde. Du ska vara bekväm att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Du ska ha goda kunskaper inom intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumstörning. Att kunna samarbeta med alla medarbetare på arbetsplatsen är ett krav, liksom ha förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med interna och externa kontakter. Som stöd i ditt arbete träffar du regelbundet funktionsstödsområdets metodutvecklare tillsammans med andra stödpedagoger.
Du som söker ska vara strukturerad och ansvarstagande, kunna ta egna initiativ och tycka om att arbeta för utveckling. Du bör vara målmedveten. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Du behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift och har god datavana.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Gun Eliasson, Enhetschef: gun.eliasson@huddinge.se, tel. 0853537951
), tel. 0853537951
Vid anställning begärs utdrag ur belastningsregistret. Vi arbetar för brukarnas delaktighet. Brukare kan komma att delta under rekrytering. Provanställning tillämpas.
