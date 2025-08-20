Stödpedagog till Hatthyllans gruppbostad
2025-08-20
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Funktionsstöds verksamheter styrs främst av LSS-lagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar.
Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov.
Vårt arbete utförs genom individuellt utformat stöd med hög kvalitet och självbestämmanderätt där ett gott bemötande genomsyrar all verksamhet. Nu söker vi dig som är en engagerad och målinriktad stödpedagog!Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med utmanande beteende samt NPF. Det är viktigt att du har förmåga att på ett professionellt sätt bemöta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt utför du tillsammans med brukaren vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter. Stödinsatserna utgår från brukarens individuella behov, främjar självständighet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande.
Du ansvarar för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner, övrig social dokumentation samt andra administrativa uppgifter/ansvarsområden som till exempel schema, inköpsbeställningar, hälsa och säkerhet. Du ansvarar även att stödja dina kollegor på arbetsplatsen i arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner.
Du är en resurs och stöd i arbetet med att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska lösningar/metoder i det vardagsnära arbetet samt sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten.
I arbetet ingår att samverka med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners samt att driva utvecklingsarbete framåt tillsammans med kollegor enligt uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer.
Du kan komma att få bidra i andra verksamheter inom Funktionsstöd med din pedagogiska kompetens samt samverka med övriga pedagoger som finns inom avdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet till exempel 200 YH poäng (yrkeshögskola) eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.
För att jobba inom vård och omsorg måste du ha fyllt 18 år. Det är viktigt att du har förmåga att på ett professionellt sätt bemöta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Som person är du självgående och stresstålig med individen i fokus. Du är empatisk och ansvarskännande samt har lätt för att samarbeta med andra. Du har god social förmåga och trivs med att arbeta på ett flexibelt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra socialdokumentation samt erhålla medicindelegering.
B-körkort är meriterande.
Tjänsten kommer innebära arbete på dagar, kvällar, helger och sovande Jorur.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Välfärdsförvaltningen
Fatme Ahmad 0660-88660
