Stödpedagog till Haga Östergata serviceboende
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-10-17
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödpedagog till vårt serviceboende på Haga Östergata 1, ett stenkast från Järntorget. Du ska vara med och utveckla verksamheten med brukarnas behov i fokus. Vi arbetar primärt med målgruppen äldre vuxna, psykiatri, autismspektrumtillstånd samt intellektuell funktionsnedsättning, vilket innebär att arbetet kräver både struktur, flexibilitet och ett lugnt bemötande.
På boendet bor det sex hyresgäster i egna lägenheter. Hyresgästerna är till stor del självgående, du som arbetar här kommer främst vara en stödjande hand i individernas vardag. Arbetsgruppen på boendet består utöver dig av fem stödassistenter och tillsammans ansvarar ni för planering och utveckling av verksamheten samt ger praktiskt, personligt och pedagogiskt stöd i vardagen. I arbetet ingår även läkemedelshantering.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du etablerar arbetssätt och metoder, följer upp och utvecklar dem så att de används effektivt i det dagliga arbetet. Du stödjer och vägleder arbetsgruppen, handleder medarbetare i metodarbete och bidrar aktivt till verksamhetens kvalitetsutveckling och systematiska förbättringsarbete. Du ingår dessutom i nätverk med övriga pedagoger och samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra hyresgästen en god omvårdnad, stöd och service.
I rollen ingår bland annat att:
• Stötta och handleda stödassistenter i att upprätta och följa upp genomförandeplaner och social dokumentation.
• Arbeta med metodutveckling, särskilt med inriktning på ESL (Ett självständigt liv) och lågaffektivt bemötande (LAB).
• Bidra till en trygg och strukturerad miljö för brukarna, där självständighet och delaktighet står i fokus.
Schemalagd arbetstid som pedagog innebär dag-, kväll-, sovande jour och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker utbildad personal som examinerats som stödassistent, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete. Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är dessutom ett krav för tjänsten att du har erfarenhet av arbete med målgruppen psykiatri och intellektuell funktionsnedsättning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av hot- och våldssituationer samt förmåga att hantera dessa på ett lugnt och professionellt sätt. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av metoderna Ett självständigt liv (ESL), lågaffektivt bemötande (LAB), tydliggörande pedagogik, Individens behov i centrum (IBIC) och Motiverande samtal (MI). Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att handleda kollegor och driva utvecklingsarbete, samt god datorvana och kunskaper i social dokumentation.
Du tar ansvar för både dina egna och gemensamma arbetsuppgifter med verksamhetens bästa i fokus. Du slutför dina uppgifter noggrant och ser till att arbetet utförs korrekt. Du bidrar till andras lärande genom att förklara problem och information ur olika perspektiv, uppmuntrar till dialog och engagemang. Du samarbetar effektivt med andra, verkar för ett respektfullt arbetsklimat och bidrar till att nå gemensamma mål. Under stressiga situationer arbetar du effektivt, balanserar olika krav och behåller lugnet, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut under tidspress.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du skasjälv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Frida Skotnes frida.skotnes@funktionsstod.goteborg.se 031-366 4052 Jobbnummer
