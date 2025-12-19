Stödpedagog till Gullstigens barn- och ungdomskorttids
2025-12-19
Funktionsstöd är det tredje största verksamhetsområdet inom Välfärdsförvaltningen med uppdraget att verkställa de beslut som fattats enligt LSS lagen, företrädesvis beslut om bostad med särskild service, personlig assistans och daglig verksamhet.
Målsättningen i stödet som ges är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet så att individen som beviljats en insats ska få möjlighet att leva som andra. Vårt arbete utförs genom individuellt utformat stöd med hög kvalitet och självbestämmanderätt där ett gott bemötande genomsyrar all verksamhet.
Nu söker vi en till engagerad och målinriktad stödpedagog till Gullstigens barn- och ungdomskorttids! Som stödpedagog blir du en del av ett engagerat team och kommer samarbeta med vår befintliga stödpedagog för att utveckla arbetssätt och skapa trygghet för våra brukare. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för barn och unga som har en funktionsnedsättning, och omfattas av LSS, ska få miljöombyte och andra upplevelser. Korttidsvistelsen innebär också att närstående ska få möjlighet till tillfällig avlastning.
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst på 100% med arbete dag/kväll och jour och samplanerar med Stjärnbackens gruppbostad.
Utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt utför du, tillsammans med barnet, vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter. Stödinsatserna utgår från brukarens individuella behov, främjar självständighet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande.
Du ansvarar för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner, övrig social dokumentation samt andra administrativa uppgifter/ansvarsområden som till exempel schema, inköp och beställningar, hälsa och säkerhet. Du ansvarar även att stödja dina kollegor på arbetsplatsen i arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner.
Du är en resurs och stöd i arbetet med att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska lösningar/metoder i det vardagsnära arbetet samt sprida ny kunskap om pedagogiska metoder.
I arbetet ingår att samverka med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners samt att driva utvecklingsarbete framåt tillsammans med kollegor enligt uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer.
Du kan komma att få bidra i andra verksamheter inom LSS området med din pedagogiska kompetens samt samverka med övriga pedagoger som finns i LSS-verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet till exempel 200 YH poäng (yrkeshögskola) eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.
För att jobba inom vård och omsorg måste du ha fyllt 18 år. Det är viktigt att du har förmåga att på ett professionellt sätt bemöta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Som person är du självgående och stresstålig med individen i fokus. Du är empatisk och ansvarskännande samt har lätt för att samarbeta med andra. Du har god social förmåga och trivs med att arbeta på ett flexibelt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.
Enligt lag måste alla som arbetar inom verksamheter med barn under 18 år uppvisa ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister vid anställningstillfället. Ett sådant utdrag kan du beställa från polisen.
Körkort B är meriterande.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
