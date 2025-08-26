Stödpedagog till gruppbostad och daglig verksamhet
Är du mån om att säkerställa god kvalitet och trivs att handleda kollegor i metoder och arbetssätt? Kom och bidra med din entusiasm och ditt lösningsfokuserade förhållningssätt till tjänsten som stödpedagog hos oss!
Området för funktionsstöd är ett av tre områden inom socialförvaltningen och består av gruppbostäder, servicebostäder samt daglig verksamhet. På gruppbostäderna bor vuxna personer med olika funktionsnedsättningar och här erbjuds individuellt anpassat stöd efter de boendes önskemål, behov och möjligheter. Inom daglig verksamhet är målsättningen att skapa en meningsfull sysselsättning och sinnesstimulering för personer med intellektuella, fysiska, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsvariationer, utifrån de egna förutsättningarna, för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället.
Inom området för funktionsstöd och våra verksamheter finns personer med intellektuella, fysiska, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsvariationer. Här är det brukarnas behov och förmåga som styr, vilket gör att alla dagar är unika och ställer krav på flexibilitet och omställningsförmåga.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Du förväntas att omvärldsbevaka nya arbetssätt, metoder och hjälpmedel för målgruppen. I uppdraget ingår att metodhandleda kollegor samt att skapa rutiner, säkerställa att de håller en hög kvalitet och efterföljs i praktiken. Du har det övergripande ansvaret för pedagogisk metodutveckling på enheten samtidigt som du ingår i det vardagsnära arbetet med att ge brukarna stöd i deras dagliga livsföring. Du stöttar och vägleder dina kollegor i olika delar av arbetet och ser till att evidensbaserade arbetssätt används för att öka kvalitén i verksamheten.
Som stödpedagog hos oss kommer du organisatoriskt att tillhöra området för funktionsstöd vilket innebär att du över tid kan komma att arbeta i våra olika LSS-verksamheter. Tjänsten innefattar arbete efter ett rullande fast schema och din arbetstid kan vara både dagtid, kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning till stödpedagog eller annan eftergymnasial utbildning alternativt högskoleutbildning inom relevant område. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal, skrift och läsförståelse samt goda datakunskaper.
Vi värdesätter din erfarenhet av att jobba med målgruppen och kunskap om personer som har psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi tycker också att din erfarenhet av tydliggörande pedagogik i form av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) är intressant utöver din dokumentationsvana.
För att lyckas med att entusiasmera och skapa förtroende är det viktigt att du är lyhörd, tålmodig och utvecklingsinriktad. Vi ser vikten av att du har god självkännedom. Vi förväntar oss att du har tydligt brukarfokus med ett intresse för att utveckla verksamheten inom området för funktionsstöd.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att kunna arbeta självständigt. Det är också viktigt att du är lösningsfokuserad, har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och behåller ditt lugn i stressade situationer. Då samverkan med andra aktörer såväl internt som externt ingår i arbetsuppgifterna förväntar vi oss att sin samarbetsförmåga är god.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Om det blir aktuellt för dig att arbeta inom någon av våra verksamheter behöver du visa upp giltigt utdrag ur belastningsregistret. "Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning" beställer du från polismyndigheten.
Vi gör urval och intervjuar löpande under ansökningstiden.
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
