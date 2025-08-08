Stödpedagog till Gruppbostad LSS
2025-08-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Norra innerstadens område stöd och service funktionsnedsättning utför insatser enligt LSS.
Vi utför insatser till vuxna personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är att erbjuda stöd och service utifrån den enskildes behov och önskemål och vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för hyresgästerna. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot hyresgäster och kollegor.
Nu söker vi stödpedagog som vill arbeta på Norra innerstadens gruppbostad LSS.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss får du arbeta med spännande och varierande uppdrag. Vi vill att du utvecklas och vi med dig. Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad. Läs gärna mer om våra förmåner Förmåner för medarbetare - Stockholms stad. Vi erbjuder också Friskvård som en förmån i Stockholm stad
Din roll
I rollen som stödpedagog handleder och implementerar du pedagogiska arbetssätt och ansvarar för att det utvecklas i samarbete med ledningen. Du finns som bollplank för övriga medarbetare i arbetsgruppen till att utveckla arbetssätt och handleda kollegor i att skriva genomförandeplaner. Kontinuerligt uppdaterar du dig kring pedagogisk och evidensbaserad kunskap och informerar arbetsgruppen kring detta. I arbetsuppgifterna ingår även att söka, sortera, inhämta och sprida fakta, information och nya rön av betydelse. Du ska även medverka i de dagliga arbetsuppgifterna på gruppbostäderna. Verksamheten är bemannad dygnet runt så du kommer att arbeta på ett schema som innehåller morgon, kväll samt varannan helg-arbete. Verksamheterna har vaken natt.
I rollen som stödpedagog ingår det främst att stödja hyresgästen i deras dagliga liv på det sätt som den enskilde behöver. Stödet är individuellt anpassat för att ge boende ett tryggt hem och möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Utgångspunkten är att insatser i hemmet utförs tillsammans med boende för att medverka till utveckling och självständighet.
Aktiviteter utanför boendet är en del av arbetet då stödpedagogen ibland följer med boende på olika fritidsaktiviteter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Utbildad stödpedagog från yrkeshögskolan 200 poäng
Har goda datorkunskaper och vana av att dokumentera enligt Socialtjänstlag (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Har erfarenhet av arbete med målgrupperna personer med intellektuella funktionsnedsättningar
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet i yrket som stödpedagog
Kunskap om lågaffektivt bemötande
Kunskap om självskadebeteende
Kunskap om psykisk ohälsa
För att lyckas i rollen som stödpedagog ser vi att du är trygg och besitter en stor personlig mognad. Du är serviceinriktad, flexibel och lyhörd för våra boendes behov. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du är noggrann och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du är lugn och stabil som person, har god självkännedom och kan reflektera över dina styrkor och svagheter. Du är reflekterande och analytisk i ditt tänkande och med ett pedagogiskt synsätt är du tydlig i din kommunikation. Du förstår att anpassa ditt arbetssätt efter person och situation och har ett respektfullt bemötande med god empatiskt förmåga. Du är utvecklingsinriktad, bra på att samarbeta men har även förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt. I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
