Stödpedagog till gruppbostad inom LSS
Omsorgsgruppen IN AB / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
2026-01-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgsgruppen IN AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-06Om företaget
Omsorgsgruppen är ett litet privat företag som funnits sedan 1996. Vi har kontor i Norrköping och Linköping och bedriver verksamhet i hela Östergötland. Omsorgsgruppens värdeord Glädje-Respekt-Omtanke-Helhet genomsyrar hela organisationen och är med oss i det dagliga arbetet med våra brukare. Vi tror starkt på människors lika värde och du som söker hit behöver dela det synsättet.
Vad vi söker
Vi söker nu en engagerad stödpedagog till en våra ny uppstartade gruppbostäder i Skäggetorp. Stödpedagogutbildning är ett krav och erfarenhet av att ha arbetat som stödpedagog med målgruppen samt kunskap om och/eller erfarenhet av arbetssätt och metoder inom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, utåtagerande beteende, motiverande samtal och tecken som stöd är meriterande.
Som stödpedagog hos oss bidrar du med en högre kompetens gällande funktionsnedsättningar, bemötande och förhållningssätt, evidensbaserade metoder, kommunikation och alternativ kommunikation samt dokumentation. Som stödpedagog har du ett ansvar i att vägleda dina kollegor till möjliga lösningar i det pedagogiska arbetet, vara drivande i arbetet att planera, testa, implementera och följa upp nya arbetssätt. Tillsammans med verksamhetschef säkerställer du att arbetet med deltagarna är av god kvalité.
Du kommer utöver ditt arbete som stödpedagog arbeta brukarnära och tillsammans med dina kollegor och utföra stödinsatser och planerade aktiviteter utifrån våra boendes behov och livssituation. Utöver arbetsrollen som stödpedagog innebär ditt arbete bland annat att:
Stödja och motivera de boende i deras dagliga livsföring. Det kan inkludera hjälp med städning, tvätt och matlagning samt personlig hygien.
Boka och följa med på besök hos tex. hälso- och sjukvård, rehabilitering och tandvård.
Utföra uppgifter som delegerats av legitimerad personal, tex ge medicin.
Stötta i att sköta ekonomi och hålla en god kontakt med eventuell god man/förvaltare.
Vara ett stöd i sociala kontakter med tex. anhöriga och vänner.
Stödja och motivera de boende till en aktiv och meningsfull fritid.
Ditt arbete kommer att utgå från de boendes individuella behov och syftar till att:
Främja självständighet och delaktighet.
Säkerställa att insatserna genomförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande.
Som en del av vårt team kommer du att bidra till utvecklingsarbetet genom att:
Arbeta enligt uppställda mål, metoder och kvalitetskrav. Följa upp, utvärdera och eventuellt revidera olika arbetssätt och metoder tillsammans med enhetens stödpedagog, annan personal och verksamhetschef.
Inneha en eller flera ombudsroller som tex. teknikombud, miljöombud eller hygienombud.
Samverka med externa aktörer, som tex LSS-handläggare på kommunen, ansvarig SSK, rehabpersonal mm.
Vi bedriver verksamhet 24/7 årets alla dagar, vilket betyder att arbetstiderna är förlagda dag- och kvällstid samt helger. Sovande jour ingår i tjänsten.
Intresserad av tjänsten?
Skicka in ditt CV och personliga brev till jobba@omsorgsgruppen.se
. Märk din ansökan med "Stödpedagog skäggetorp".
Urval sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobba@omsorgsgruppen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), https://www.omsorgsgruppen.se/
Gesällgatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Omsorgsgruppen Linköping Kontakt
Erika Sigeklint erika.sigeklint@omsorgsgruppen.se Jobbnummer
9670218