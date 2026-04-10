Stödpedagog till gruppbostad Hallmansvägen
Jönköpings kommun / Behandlingsassistentjobb / Jönköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Jönköping
2026-04-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du erfarenhet av att arbeta stödjande och vill driva vårat pedagogiska arbete framåt? Vill du ha härliga kollegor och ett givande arbete i en nyrenoverad verksamhet? Då är det dig vi söker till Gruppbostad Hallmansvägen. Var med och skapa en meningsfull vardag för andra - din omtanke gör verkligen skillnad!
Välkommen till oss
Gruppbostad Hallmansvägen är ett LSS-boende för personer med funktionsnedsättning, inriktat mot personer med diabetes. Boendet är nyrenoverat och beläget på Bymarken med vacker utsikt över Vättern, samt har en trädgård full med odlingsbäddar, fruktträd och bärbuskar. Du tar dig hit smidigt med stadsbuss som stannar utanför verksamheten och vi har även tillgång till parkering. På Hallmansvägen bor idag fem medborgare med en planerad inflyttning under året. Hos oss får du arbeta med ett gäng medborgare som lever aktiva liv med promenader och aktiviteter.
Målet är att främja personliga förmågor samt skapa en så innehållsrik och kvalitativ vardag som möjligt, med beaktande av personlig integritet. Arbetsgruppen består idag av 14 engagerade medarbetare, varav fem arbetar enbart vaken natt. Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega och söker efter dig som kan bidra till vår verksamhet med trygghet och god pedagogisk kunskap!
Ditt nya jobb
Du kommer arbeta nära medborgaren i vardagen för att stödja och främja ett självständigt liv. Arbetsuppgifter omfattar socialt stöd, personlig omvårdnad, läkemedelshantering, aktiviteter och hushållsarbete - alltid med medborgarens delaktighet i fokus. Det förekommer tunga lyft med hjälpmedel och utmanande/utåtagerande beteende som du hanterar. Personalen arbetar utefter ett pedagogiskt förhållningssätt med bildstöd och lågaffektivt bemötande anpassat efter enskild individ. Flera medborgare har diabetes, vi arbetar därmed omfattande med att hantera och justera blodsocker löpande. Det ingår även arbete med social dokumentation, genomförandeplaner och kontaktmannaskap. Andra arbetsuppgifter kan förekomma och variera över tid.
Som stödpedagog har du i uppdrag att stödja, vägleda och utveckla arbetsgruppen inom det pedagogiska arbetet och hos oss gör du det i samverkan med en annan stödpedagog. Ni planerar, följer upp och utvecklar arbetet tillsammans med kollegorna, samt är ett stöd vid arbetsplaner, dokumentation och genomförandeplaner. Tillsammans identifierar och skapar ni förutsättningar för individuell utveckling och motivation för den enskilde. Samverkan sker med anhöriga, legala företrädare, kollegor, chef och andra professioner som sjukvård, sysselsättning och myndigheter.
Din kompetens
För att arbeta som stödpedagog krävs en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 HP alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Exempel på YH-utbildning är stödpedagog, aktiveringspedagog, socialpedagog, behandlingspedagog.
Du har även minst tre års erfarenhet av arbete inom funktionsstödsområdet alternativt liknande arbete. Vi ser gärna att du har arbetat som stödpedagog innan, men inget krav
Meriterande om du har arbetat med tecken som stöd, bildstöd, metodarbete, lågaffektivt bemötande och diabetes typ 1
Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse krävs för hantering av dokumentation, informationsinhämtning och kommunikation, samt trygg med digitala arbetsverktyg
Arbetet kan vara fysiskt krävande och ställer därför krav på god rörlighet
B-körkort är ett krav för tjänsten
Som person är du lugn och trygg med god personlig mognad. Du kommunicerar tydligt och skapar förtroendefulla relationer genom ett respektfullt och pedagogiskt bemötande. Du arbetar lösningsorienterat och tar ansvar för ditt uppdrag med ett reflekterande förhållningssätt. Du driver ditt arbete genom samarbete snarare än att peka med hela handen och har förmåga att engagera kollegor i gemensam utveckling. Du arbetar strukturerat och självständigt, samtidigt som du är flexibel och kreativ.
Med ett helhetsperspektiv och god pedagogisk kunskap bidrar du till verksamhetens utveckling med medborgarnas behov i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Du får ett varierande och framförallt roligt arbete, med möjligheten att göra verklig skillnad i andras liv. Vi värderar ett gott samarbete, kunskapsutbyte, teamkänsla och att alla bidrar till en trivsam arbetsmiljö. Det finns möjlighet till att ta stort ansvar i verksamheten, samt även till kompetensutveckling utifrån behov och önskemål. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun en trygg anställning och kan ta del av generella förmåner så som friskvårdsbidrag.
Läs mer om vilka förmåner som finns här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst där arbetstiden är förlagd till dag/kväll/helg. Jönköpings kommun erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad och samplanering med arbete på annan verksamhet kan förekomma. Provanställning kan komma att tillämpas.
Löpande urval och intervjuer tillämpas. I din ansökan vill vi se bifogat examensbevis och din erfarenhet ska styrkas med tjänstgöringsintyg innan anställning. På området arbetar vi med samordnad rekrytering, vilket innebär att erbjudande om anställning på annan verksamhet kan bli aktuellt.
Vill du veta mer?
Om du har frågor eller är nyfiken på att höra mer är du välkommen att kontakta Enhetschef, Jonas Ahlgren och Caroline Nordström via kontaktuppgifterna nedan.
Fackliga representanter: www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Stödpedagog!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jönköping Kontakt
Enhetschef
Caroline Nordström caroline.nordstrom@jonkoping.se 036-107327 Jobbnummer
9848507