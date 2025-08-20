Stödpedagog till Gruppboenden i Västerås Vikariat.
Nytida AB / Vårdarjobb / Västerås Visa alla vårdarjobb i Västerås
2025-08-20
Vill du ha ett utmanande och givande jobb i en hemlik miljö? Nu söker vi en stödpedagog på vikariat till våra enheter Gästrike, Gotland och Lokes väg.
Om rollen Som stödpedagog arbetar du tillsammans med dina kollegor i det direkta arbetet med brukarna. Därutöver ingår att driva och tillämpa Nytidas ramverk för pedagogik och bidra i utformningen av personlig pedagogik för brukarna. Detta för att stötta brukarna i att nyttja sin kognitiva och sociala förmåga, stärka deras självkänsla och möjliggöra ett hälsofrämjande liv genom att agera förebild och motivera till friskvård. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik och utför därav omsorgsnära arbete, säkerställer trivsamma lokaler och deltar i aktiviteter med brukarna. Du kommer även handleda och stötta medarbetare i social dokumentation och genomförandeplaner, handleda nyanställda samt samverka med gruppchefer verksamhetschefen i utvecklingsprojekt. Du rapporterar till verksamhetschef. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Om enheten. Alla enheter är gruppbostäder inom LSS och det bor vuxna personer med diagnoser inom autismspektrumtillstånd och IF. Det bor 4-6 st på boendena. Merparten går på daglig verksamhet på dagtid men det finns även personer som är hemma hela dagarna.
Din erfarenhet och kunskap Du är utbildad stödpedagog på yrkeshögskola eller har relevant högskoleutbildning. Du har god datorvana, erfarenhet av dokumentation samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Ytterligare krav är erfarenhet av arbete med målgruppen LSS.
Som person har du en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att jobba i team. Du delar gärna med dig av dina erfarenheter och stöttar kollegor i pedagogik, dokumentation och bemötande.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida via vår utbildningsorganisation Lära
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra brukare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal och försäkringar
Övrigt Anställningsform: Vikariat ca 12 månader. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse . Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: Fredrik Sevä Verksamhetschef 073-5143731 mail. fredrik.seva@nytida.se
eller Stödpedagog Cornelia Celander 073-5172325 mail. cornelia.celander@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea.
