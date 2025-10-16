Stödpedagog till funktionsstöd
Strängnäs kommun, Funktionsstöd / Behandlingsassistentjobb / Strängnäs Visa alla behandlingsassistentjobb i Strängnäs
2025-10-16
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Funktionsstöd i Strängnäs
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag har möjlighet att göra verklig skillnad? Vi söker nu en stödpedagog till ett verksamhetsområde som omfattar en gruppbostad och två servicebostäder enligt LSS, belägna på Tosterö i Strängnäs - med närhet till både natur och centrum.
Här bor personer med olika typer av funktionsnedsättningar, och du blir en del av engagerade och positiva arbetsgrupper med starkt fokus på brukarens behov. Tillsammans arbetar vi aktivt för att förstå individens önskemål och drömmar, och utifrån detta utvecklar vi verksamheten på ett strukturerat sätt med hänsyn till varje persons unika förutsättningar.
Om du söker ett team där du både kan trivas och utvecklas - då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar du både praktiskt och utvecklande med att skapa en trygg, stimulerande och meningsfull miljö för brukarna. Du är en viktig del i det individuellt utformade stödet, samtidigt som du stöttar kollegor i pedagogiskt förhållningssätt och dokumentation.
Dina huvudsakliga uppgifter är att handleda och stödja brukarna i deras vardag, med fokus på självständighet och personlig utveckling. Du arbetar målinriktat utifrån verksamhetens rutiner och genomförandeplaner, och har ett nära samarbete med anhöriga, gode män/förvaltare, daglig verksamhet, skola samt hälso- och sjukvård.
Du förväntas också bidra aktivt till verksamhetens utveckling genom att följa beslut och dela med dig av din kompetens och erfarenhet.
Särskilda uppdrag för dig som stödpedagog:
* Söka och sprida fördjupad kunskap om specifika funktionsnedsättningar.
* Utveckla metoder för att skapa tydlighet och meningsfullhet i vardag och fritid.
* Handleda nyanställda och elever enligt enhetens rutiner.
* Stödja kollegor i dokumentation samt upprättande av genomförande- och arbetsplaner.
* Säkerställa att insatser enligt genomförandeplanen finns med i den dagliga planeringen.
* Delta i kvalitetssäkring genom avvikelsehantering, riskanalyser och kartläggningar.
Du fungerar som ett pedagogiskt bollplank för kollegor inom dessa områden. Du arbetar utifrån schema med varierande arbetstid, såsom dag, kväll och helg. Jour kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* 200 YH- poäng som stödpedagog, alternativt har minst 60 högskolepoäng med inriktning funktionsnedsättning, socialt arbete, specialpedagogik eller liknande eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* goda datorkunskaper och är van vid att dokumentera.
* goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
* flerårig erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning.
* flerårig erfarenhet av arbete med Pedagogiskt anpassat arbetssätt.
* erfarenhet av att arbeta med AKK (alternativ kompletterande kommunikation).
* utbildning inom lågaffektivt bemötande.
* utbildning inom Autism och NPF.
* kunskap och erfarenhet kring tillämpning av gällande lagstiftningar inom området.
* B-körkort
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en positiv och lösningsorienterad person med ett prestigelöst förhållningssätt. Du har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för att driva uppdrag och aktiviteter framåt. Utmaningar motiverar dig, och du har mycket god kommunikationsförmåga samt lätt för att samarbeta med andra.
Vi ser det som en självklarhet att du är serviceinriktad och har ett strukturerat arbetssätt. Du är trygg i din yrkesroll och tydlig i din kommunikation, vilket gör att du skapar förtroende både hos kollegor och brukare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "286/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Strängnäs kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Pirjo Räisänen 0152–29629 Jobbnummer
9559138