Stödpedagog till Fjällbo Parks gruppbostad
2025-08-08
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödpedagog till Fjällbo park en gruppbostad för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd. Flera av de boende har även samsjuklighet i form av neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik.
Hyresgästerna behöver individuellt anpassat stöd i sitt dagliga liv. Det kan omfatta hjälp med personlig hygien, städning, tvätt, kosthållning, matlagning, inköp, ekonomi, läkemedelshantering, social träning samt aktiviteter kopplade till kultur och fritid. Stödet ges i huvudsak i den enskildes lägenhet, men även utanför hemmet till exempel vid ärenden, fritidsaktiviteter eller sociala sammanhang i samhället. Samvaro erbjuds också i gemensamma utrymmen, exempelvis genom fika, samtal och sällskapsspel. Vi arbetar utifrån individuella genomförandeplaner och dokumenterar i Treserva.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet. Du handleder arbetsgruppen, följer upp rutiner och metoder och säkerställer att dokumentation och genomförandeplaner följer gällande lagar och riktlinjer. Du är ett stöd till kollegor och chef, och en viktig del i verksamhetens kvalitetsutveckling och systematiska förbättringsarbete. Du ingår i nätverk med andra pedagoger för att utbyta kunskap och utveckla arbetssätt. Du samverkar även med anhöriga, gode män och andra nyckelpersoner för att de boende ska få ett gott stöd, god omvårdnad och god service.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll sovande jour och varannan helg utifrån verksamhetens behov.
Intervjuer påbörjas löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med specialisering inom funktionshinderområdet, omfattande minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng, eller en kombination däremellan som motsvarar två terminers heltidsstudier. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i sin helhet.
Du har erfarenhet av arbete som pedagog. Du behärskar svenska i tal och skrift, med godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Om du inte uppfyller detta krav kan du komma att erbjudas att genomföra ett språktest via Educateit. Du har även god datavana och kunskaper i social dokumentation.
Meriterande är erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd, samt samsjuklighet som neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att leda grupper samt kunskap om metoder som LAB, AKK, tydliggörande pedagogik, tecken som stöd, ESL, IBIC och MI
Du som söker är ansvarsfull och tar ansvar för egna och gruppens uppgifter med fokus på brukarnas bästa. Du är driven, tar initiativ och når resultat både själv och i team. Du ser möjligheter till förändring, kommunicerar tydligt och hanterar kritik konstruktivt. Du samarbetar väl, lyssnar och visar respekt för andra.
ÖVRIGT
Bifoga diplom från din utbildning samt betyg från kurserna
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Omfattning
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Jobbnummer
9450124