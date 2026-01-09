Stödpedagog till Fallströmmmens korttidsenhet
2026-01-09
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Fallströmmens korttidsenhet startades upp oktober 2023 och är en verksamhet för korttidsplatser inom socialpsykiatri. Vi riktar oss till brukare med psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. I och med att vi är en relativt nystartad och växande enhet finns stora möjligheter att tillsammans med chef och kollegor påverka verksamheten. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och skapa den bästa möjliga vardagen för våra brukare.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som stödpedagog har du en nyckelroll för verksamhetens kvalitetsarbete, metoder och arbetssätt. Du ansvarar för det pedagogiska arbetet och är en kunskapsresurs i arbetslaget. Du verkar som stöd och vägledare för arbetsgruppen och fungerar även som chefsstöd. Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner enligt IBIC upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. I stödpedagogens roll ingår även samverkan med andra nyckelpersoner från våra verksamheter och du bidrar till att stärka samarbetsformerna.
Du ansvarar för metodmöten och annan kompentensutveckling och är trygg med att leda grupper. Som stöd erbjuds du vägledning av metodutvecklare och du ingår i ett nätverk med övriga stödpedagoger inom området.
Du deltar även i direktarbete och stöttar brukarna med sociala och praktiska insatser både i och utanför bostaden. Vissa brukare har även behov av omvårdnad. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag. Du arbetar motiverande och kartläggande utifrån evidensbaserade metoder såsom ESL, motiverande arbete/förhållningssätt (MI), lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du är med i planering för mottagande av nya brukare samt från dag ett arbeta strukturerat, samtidigt som du planerar tillsammans med brukaren för deras nästa steg. Allt arbete utgår från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är bekväm med utåtagerande brukare, missbruksproblematik, psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Eftersom det är en korttidsenhet behöver du även trivas med att ofta ta emot nya brukare.
Vi arbetar med verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Behovet anpassas kontinuerligt efter verksamhetens behov, vilket innebär att du behöver vara beredd på att arbeta på dag, kväll, helg och sovande jour.
Vi värdesätter dina idéer och ditt engagemang och tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling och ett självständigt liv för våra brukare.
Låter detta som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team!Kvalifikationer
Vi söker dig som har
* Adekvat eftergymnasial utbildning som stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Kunskaper och erfarenhet inom psykiatri, missbruk, suicid, självskadebeteende.
* Erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar.
* Goda kunskaper inom lågaffektivt bemötande (LAB), tydliggörande pedagogik, ett självständigt liv (ESL) och alternativ kognitiv kommunikation (AKK).
* Utbildning i hantering av hot och våld.
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med Timecare och Treserva.
Som stödpedagog visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Det är också viktigt att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
