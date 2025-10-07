Stödpedagog till daglig verksamhet Packman
2025-10-07
Är du driven, engagerad och motiverad? Då kan du vara vår nya stödpedagog till daglig verksamhet Packman!
Vilka är vi?
Packman är en daglig verksamhet för personer med lindrig till måttlig funktionsvariation. Enheten ligger på Dalviksgatan 71 I.
Packman är en verksamhet som riktar sig till deltagare som vill ha upplevelse och gemenskap i grupper med vissa arbetsinriktade uppgifter. Aktivitetsinriktningarna är musik, service och friskvård.
Som stödpedagog på daglig verksamhet Packman samarbetar du med andra stödpedagoger inom gruppspåret. Det kan även förekomma arbete på andra dagliga verksamheter inom gruppspåret.
Gruppspåret består av de dagliga verksamheterna Packman, Lyan, Persgården och Nyckeln.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Som stödpedagog på daglig verksamhet Packman ingår du i det dagliga arbetet med deltagarna som innebär att leda större grupper i olika aktiviteter, social samvaro och omvårdnadsarbete.
Du ansvarar för att fortsätta utveckla den sociala dokumentationen, genomförandeplaner och det pedagogiska utvecklingsarbetet på individ- och gruppnivå där deltagarnas delaktighet och behov står i fokus.
Som stödpedagog har du det övergripande pedagogiska ansvaret för kvalitet och helhetssyn gällande arbetet med deltagarna på enheten. Du är drivande i processer kring deltagarna och verksamheten.
Dessutom arbetar du strukturerat och ser till att det finns hållbara rutiner. Du ansvarar för kontinuerlig utvärdering av genomförandeplaner.
Du stödjer, planerar, handleder och inspirerar dina kollegor samt utvärderar det pedagogiska arbetet i samverkan med enhetschef och kollegor.
I dina arbetsuppgifter ingår ett samarbete med anhöriga, god man, gruppbostäder, hälso-och sjukvårdsteamet och andra aktörer.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har kunskap och inriktning i dans, musik och sång. Det är önskvärt att du kan spela ett instrument.
Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta inom LSS och har erfarenhet av alternativ kommunikation som exempelvis tecken som stöd.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen och inom daglig verksamhet. Vi ser positivt på erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Som person är du driven, positiv och tar dig gärna an nya situationer tillsammans med dina kollegor. Du är trygg och stabil i dig själv och i din yrkesroll samt har en god självinsikt.
Du är flexibel och behåller lugnet även under stressiga situationer.
Du har förmåga att inspirera, motivera och handleda dina kollegor inom ramen för ditt uppdrag. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i ett team.
Du är lyhörd, engagerad och drivande i det pedagogiska arbetet på enheten. Du trivs även med att arbeta efter uppsatta mål.
Du har god datorvana och kunskap i aktuella verksamhetssystem såsom Combine. Du är väl införstådd med rådande lagstiftning inom aktuellt område.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du behärskar det svenska språket väl, både i tal och skrift.
B-körkort med manuell växellåda är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: 7 januari eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 9 november, intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden
Kontakt: Enhetschef Marie Ljungdahl, 011-152899, marie.ljungdahl@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
