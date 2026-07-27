Stödpedagog till Daglig verksamhet LSS
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2026-07-27
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Vill du vara med och utveckla arbetssätt som främjar delaktighet, självständighet och god livskvalitet för personer med funktionsnedsättning? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Vi söker en stödpedagog till Daglig verksamhet LSS. Daglig verksamhet i Tidaholm består av fyra olika verksamheter. Tjänsten har sin basplacering på DV Solgläntan, men då enheten arbetar aktivt med samplanering förekommer arbete inom samtliga fyra verksamheter. Arbetet innebär nära samverkan med kollegor inom daglig verksamhet samt med andra interna och externa samarbetspartners. Dina arbetsuppgifter
Bidra med pedagogisk kompetens och utveckla arbetssätt som främjar delaktighet, självständighet och god livskvalitet.
Vara en aktiv del i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Skapa meningsfull sysselsättning och individuellt anpassade aktiviteter för personer inom LSS.
Ge stöd, omsorg och omvårdnad utifrån deltagarnas behov.
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser vid behov
Samverka med deltagare, anhöriga, kollegor och andra professioner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 261101 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag–fredag, kl. 07.30–16.00.Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat eftergymnasial utbildning inriktning stödpedagog motsvarande minst 200 YH eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift, ha goda IT-kunskaper samt B-körkort då det ingår i tjänsten att köra minibuss.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet, kunskap om autismspektrum samt erfarenhet av AKK, exempelvis samtalsmatta.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och flexibel.
Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du ser värdet av ett nära samarbete med kollegor.
Du är strukturerad, målinriktad och arbetar aktivt för att nå verksamhetens gemensamma mål.
Du har ett professionellt och respektfullt bemötande, är lyhörd för individers olika behov och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Arbetet innebär även fysiska aktiviteter såsom promenader, cykling och vissa lyft, vilket förutsätter en god fysisk förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där du varje dag bidrar till att skapa meningsfullhet, utveckling och delaktighet för människor. Du blir en viktig del av ett engagerat arbetslag med fokus på kvalitet, samarbete och ständig utveckling.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 260816. Intervjuer planeras att hållas från vecka 34.
Den som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer om rekryteringsprocessen samt lönetransparens på vår hemsida: https://www.tidaholm.se/jobbahososs/rekryteringsprocessen.5358.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
522 83 TIDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Enhetschef
Linda Olsen linda.olsen@tidaholm.se +46502606471 Jobbnummer
10012033