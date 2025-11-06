Stödpedagog till daglig verksamhet Kärnhuset
2025-11-06
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som stödpedagog på Kärnhuset är din uppgift att stödja arbetstagarna i det dagliga arbetet genom ett pedagogiskt arbetssätt och ett lågaffektivt bemötande. Ditt ansvar är att ha en helhetssyn och kunna anpassa arbetsuppgifter utifrån varje individs förmåga och intressen. Det pedagogiska arbetet präglas av att arbeta för att stärka individens delaktighet och självständighet i så stor utsträckning som möjligt.
Som stödpedagog kommer du att driva och kvalitetssäkra det dagliga pedagogiska arbetet mot uppsatta mål i verksamheten. Du för processen framåt och har idéer som engagerar och bidrar till förbättring. Du är även drivande i att utveckla verksamhetens pedagogiska arbetssätt, samt att vara stöttande i dokumentations- och genomförandeplansarbetet. Detta görs genom att motivera och stötta kollegor samt bidra till reflektion.
Din arbetsplats
Daglig verksamhet Kärnhuset är belägen i Malmslätt. Kärnhuset fokuserar på sinnesstimulering av olika slag, vilket sker både inomhus och utomhus. Vi erbjuder aktiviteter såsom taktil stimulans, musikaktiviteter, promenader, utflyter och fysisk rörelse.
Med anledning av att organisationen förändras rekryteras personal till daglig verksamhet Kärnhuset, vilket skapar möjlighet att tillsammans med kollegor och chef vara med och utforma verksamheten utifrån deltagarnas intresse. Deltagarna har ett stort behov av stöd från personal och använder medicinsktekniska hjälpmedel. Arbetsgruppen kommer att bestå av 1 stödpedagog och 3 stödassistenter.
Du arbetar dagtid måndag till fredag.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd YH-utbildning som stödpedagog (200 YH-poäng) eller en motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet från arbete inom vård, stöd och omsorg samt erfarenhet av arbete med personer med olika funktionsvariationer och funktionsnedsättningar. Har du tidigare erfarenhet av arbete på daglig verksamhet ser vi det som meriterande.
Vi arbetar med alternativ kompletterande kommunikation (AKK), Tecken som stöd (TSS), pedagogiskt arbetssätt samt lågaffektivt bemötande, och därför ser vi det som meriterande om du har kunskaper inom dessa.
Arbetet innefattar mycket kontakter och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på det svenska språket samt dokumentera i digitala system. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att upprätta genomförandeplaner.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är även flexibel och kan snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Du har även en god förståelse för hur människor lär sig utifrån olika förutsättningar och att du har ett genuint intresse för pedagogiskt arbete och utvecklings- och förbättringsarbete.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16153
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Verksamhetschef
Lovisa Gustafsson Lovisa.Gustafsson@linkoping.se +46013208716 Jobbnummer
