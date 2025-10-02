Stödpedagog till Daglig verksamhet Funktionsstödsomsorgen
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg / Behandlingsassistentjobb / Nyköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Nyköping
2025-10-02
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Division Social Omsorg i Nyköping
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Ett hälsofrämjande arbetssätt behöver utvecklas inom våra verksamheter med fokus på att bygga och stärka de friskfaktorer som bidrar till våra brukares hälsa och välbefinnande. Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra verksamheter utifrån ett genuint brukarfokus. Som stödpedagog i arbetsgruppen kommer du att ingå i det vardagsnära arbetet och ge deltagarna stöd i deras dagliga liv där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att öka individernas delaktighet, inflytande och självbestämmande i sina liv. Du kommer att fungera som handledare för dina kollegor och tillsammans med enhetschef och stödpedagog med övergripande ansvar kommer du att utveckla, planera och utvärdera det pedagogiska arbetet. Du förväntas utveckla och sprida pedagogiska metoder och etisk kompetens i verksamheten.
I det vardagsnära arbetet utgår du alltid ifrån individens beslut från handläggaren samt genomförandeplan. Det innefattar arbetsuppgifter där du ger stöd i vardagen samt handledning i sysselsättning. I arbetet ingår även att kunna utföra delegerade arbetsuppgifter från hälso- och sjukvårdspersonal såsom rehab, omvårdnad och medicindelegering. Som stödpedagog säkerställer du att samtliga genomförandeplaner är aktuella och utgår från insatsplan och brukarens mål och att hens delaktighet säkerställs. Du arbetar löpande med motivation och har ett medvetet och pedagogiskt arbetssätt som grundar sig på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial utbildning som stödpedagog
• erfarenhet av strukturerat arbete med pedagogiska metoder
• erfarenhet av arbete med personer med autismdiagnos/intellektuell funktionsnedsättning
• erfarenhet av att dokumentera, upprätta och följa upp genomförandeplaner
• arbetar aktivt med lågaffektivt bemötande och/eller har utbildning inom det, exempelvis Studio 3.
• god it-vana i olika system
• behärskar det svenska språket väl i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap om pedagogiska digitala verktyg, MI, psykiatri, tydliggörande pedagogik och alternativt kompletterande kommunikation (AKK) samt haft handledande roll.
Som person har du ett lugnt och tryggt bemötande. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och är lyhörd, respektfull, nyfiken. Du har ett metodiskt och flexibelt arbetssätt samt god förmåga att anpassa dig till förändrade behov i verksamheten. Du är ansvarstagande och motiveras av utveckling och samarbete tillsammans med dina kollegor.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/jobb-och-arbetsmarknad/lediga-jobb/sa-har-gar-en-rekrytering-till/ Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Kontakt
Enhetschef
Anders Carlsson anders.carlsson@nykoping.se Jobbnummer
9536890