Stödpedagog till Daglig Verksamhet, Angeredsvinkeln
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-10-09
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Är det du som gör skillnad på riktigt?
Som stödpedagog på Daglig Verksamheten Angeredsvinkeln får du bidra till att skapa en meningsfull och utvecklande vardag för personer inom autismspektrumet och med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Hos oss blir ditt engagemang en del av något större.
Angeredsvinkelns dagliga verksamhet har tre nav med fokus på kommunikation, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Enheten erbjuder individanpassat stöd för personer i behov av struktur, förutsägbarhet och stöd i att förstå sin omvärld. Genom individuella scheman och anpassade aktiviteter skapar vi en meningsfull och trygg vardag för våra deltagare.
Arbetsgruppen består av ca 20 medarbetare, varav tre stödpedagoger. Vi söker nu en stödpedagogskollega som, tillsammans med nuvarande tre stödpedagoger, vill fortsätta utveckla verksamheten. Som stödpedagog har du ett övergripande ansvar för handledning i metodutveckling och dokumentation, samt för att säkerställa att genomförandeplaner håller hög kvalitet. Du planerar och leder verksamhetsmöten, upprättar rutiner och handlingsplaner.
Utöver dina särskilda ansvarsområden är du en del av det dagliga arbetet i gruppen och fungerar som en pedagogisk förebild - särskilt i bemötande och lågaffektivt förhållningssätt. Din specialistkunskap om målgruppen ger dig trygghet, och du är ett värdefullt bollplank för dina kollegor.
I rollen ingår att bidra till verksamhetens kvalitetsutveckling, samverka med anhöriga, gode män och andra nyckelpersoner. Tillsammans med enhetschef och övriga stödpedagoger driver du ett kontinuerligt utvecklingsarbete alltid med deltagarens bästa i fokus.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag.
Låter detta som en tjänst för dig?
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikationen är en central del av arbetet, vilket innebär att du behöver ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har även god datorvana och gärna erfarenhet av att arbeta i det sociala dokumentationssystemet Treserva.
Du har tidigare arbetat som stödpedagog eller i en likvärdig roll och har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrum, med komplexa behov och utmanande beteenden.
Du har kunskap och erfarenhet av följande metoder:
LAB (Lågaffektivt bemötande)
AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation)
Tydliggörande pedagogik
IBIC (Individens behov i centrum)
MI (Motiverande samtal)
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda grupper och trivs i en roll där du får inspirera och stötta andra. Det är meriterande om du har arbetat med välfärdsteknik eller har ett intresse för hur digitala hjälpmedel kan användas utifrån brukarnas självständighet och delaktighet.
För att lyckas som stödpedagog på Angeredsvinkeln har du god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Slutligen är du en person som är bekväm i sociala situationer.
ÖVRIGT
Vänligen bifoga studieintyg eller examen på efterfrågad utbildning.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
